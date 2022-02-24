Ситуация во Львове прямо сейчас: что происходит в городе

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.

О том, что сейчас происходит во Львове, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Заместитель главы управления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова обратилась к жителям Львова за помощью.

"ВСУ срочно нужна помощь: 120 фур, которые могут со Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров. Заправку топливом ВСУ обеспечат", - написала Фролова.

Данные по фурам и телефоны водителей нужно присылать ей в личные сообщения.

13:22. Мэр Львова Андрей Садовой обратился к горожанам:

С сегодняшнего дня трижды в день — в 7:00, 13:00 и 17:00, буду сообщать самую актуальную информацию о ситуации в городе.

Пока связь и интернет работают, за сообщениями можно следить на официальных страницах в соцсетях.

В экстренных случаях будем действовать все возможные средства коммуникации.

Враг воюет против нас не только ракетами и танками, но и фейками. Правда – это то, в чем наше преимущество и сила. И вооруженные силы Украины.

Еще раз прошу всех сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию, доверять только официальным страницам города и государства:

Официальная страница Львовского городского совета в фейсбуке: https://www.facebook.com/lviv.adm

Официальные новости Львовского городского совета: https://city-adm.lviv.ua/news

Телеграмм-канал Львов. Оперативно: https://t.me/lvivVScoronavirus

Моя телеграмм-страница: https://t.me/andriysadovyi

Моя фейсбук-страница: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi

12:39. Ситуация во Львове спокойная. На улицах города людей практически нет. Наблюдаются очереди к банкоматам и на автомобильных заправках.

"Львовщина готова к военному положению, а жители области в безопасности. Важные объекты находятся под наблюдением полиции, Нацгвардии и СБУ. Экстренные службы работают, топливных, медицинских и перевязочных материалов достаточно. Связь есть, но линии могут быть перегружены. Важно – не создавать очереди на заправках и пропускать военную технику", - сообщили в ЛОГА.

Как сообщил Мэр Нового Калинова Богдан Юзвьяк, рано утром были обстреляны военные части во Львовской области – в Новом Калинове, в Бродах и в Камянко-Бузьком. На местах работают сотрудники ГСЧС.

Сохраняйте перечень частот, на которых передается сообщение гражданской защиты:

Телерадиокомпания "ТРТ"

ФM-радио "Твое радио", г. Дрогобыч,

м. Трускавец, 101,4 МГц

КП "Дрогобычское региональное радиовещание"

Радио "Франкова земля", 99,4 МГц

Телерадиокомпания "ЛАН"

ФM-радио "Радио Стрый ФМ", г. Стрый. 101,0 МГц

Телерадиокомпания "Сокаль"

ФМ-радио "Сокаль ФМ",

м. Сокаль, 101,0 МГц

Телестудия "Радехов"

г. Радехов, 99,5 МГц

ФМ-радио "Продвижение"

м. Самбор, 92,9 МГц

ФМ - радио "Голос Прикарпатья"

г. Старый Самбор, 91,4 МГц

ТРК "БУЖНЕТ" ФM-радио "Новый двор", "НЕО-радио"

г. Червоноград, 100,5 МГц

Районная коммунальная телерадиокомпания "Броды"

"Броды FM-настроение в тебе",

м. Броды 88,8 МГц

Онлайн радио "Свободное радио"

г. Жовква, уличное радио (громкоговорители)

Студия районного радиовещания "Карпатский гомон"

м. Турка, 97,2 МГц

ООО "Телерадиокомпания Золочев"

"Золочев FM" г. Золочев, 89,9 МГц,

КП "Радиоредакция "Слово"

г. Борислав, 100,2 МГц

ЧП "Информационно-просветительский медиацентр "Бойковская мысль"

м. Сколе, 99,0 МГц

"В эфире - Сколевские бескиды"

Редакция Жидачевского районного радиовещания

ФM-радио "Жидачей ФМ",

г. Жидачев, 99,9 МГц

КП Яворовское радиовещание

Радио "Говорит Яворов"

Редакция Буского районного радиовещания

Радио "Буское радио"

Выслушав сообщение, необходимо:

действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями и рекомендациями;

убедиться, что сообщения услышали или увидели люди, проживающие или работающие рядом, особенно если это пожилые люди или люди с недостатками зрения и слуха, предоставить им необходимую помощь.

Важно!

Звучание сирен означает сигнал гражданской защиты "Внимание всем".

Услышав его, следует немедленно включить приемники проводного радиовещания, настроить эфирные радиоприемники на волну радио "Львов:UA" в ФМ-диапазоне 103,3 МГц, а телеприемники переключить на телеканалы "Львов:UA" или телеканал "Перший Західний" и прослушать сообщение.

10:22. Жители Калинова Самборского района Львовской области опубликовали видео со вспышками.

10:06. Мэр Львова Андрей Садовой предупредил об ограничении по выдаче наличных денег.

"Информация из Нацбанка. Наличные есть. Но вводятся ограничения. Не более 100 тысяч в одни руки на день", - написал Садовой.

09:44 Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города, которые живут рядом с объектами критической инфраструктуры, увести детей в укрытия.

"Особенное внимание к людям, которые живут рядом с объектами критической инфраструктуры и аэропорта, и военных частей. Найдите ближайшее к вам укрытие и будьте рядом со своими детьми!"

09:39 Предупреждение от антитеррористического штаба: Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали людей с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102. Будьте внимательными и осторожными!

Во Львове включили сирены гражданской обороны.

Стало известно, что обстреляна военная часть в с. Камянко-Бужске Львовской области.

В свою очередь председатель председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем указаниям.

"Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перевозку. Школы, детские сады и вузы переходят на дистанционный режим работы. Не бегите в магазины, не ходите на заправки, сидите дома, бросайте UA: Львов или Первый Запад и следуйте инструкциям", - написал он.

08:30 Во Львове объявили воздушную тревогу. По местным телеканалам жителей призвали отключить свет, газ, огонь в печах. Взять документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и еды. Предупредить соседей и помочь больным и людям пожилого возраста выйти на улицу.

Далее – добраться до защитного сооружения и слушать сообщения департамента по вопросам социальной защиты.

08:07 Карта укрытий в городе Львове доступна по этой ссылке.

07:11 Международный аэропорт "Львов" отменил все авиарейсы в связи с закрытием воздушного пространства.