Ситуация во Львове прямо сейчас: что происходит в городе
Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.
О том, что сейчас происходит во Львове, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Заместитель главы управления Центра Оборонных Стратегий Алина Фролова обратилась к жителям Львова за помощью.
"ВСУ срочно нужна помощь: 120 фур, которые могут со Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров. Заправку топливом ВСУ обеспечат", - написала Фролова.
Данные по фурам и телефоны водителей нужно присылать ей в личные сообщения.
13:22. Мэр Львова Андрей Садовой обратился к горожанам:
С сегодняшнего дня трижды в день — в 7:00, 13:00 и 17:00, буду сообщать самую актуальную информацию о ситуации в городе.
Пока связь и интернет работают, за сообщениями можно следить на официальных страницах в соцсетях.
В экстренных случаях будем действовать все возможные средства коммуникации.
Враг воюет против нас не только ракетами и танками, но и фейками. Правда – это то, в чем наше преимущество и сила. И вооруженные силы Украины.
Еще раз прошу всех сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию, доверять только официальным страницам города и государства:
Официальная страница Львовского городского совета в фейсбуке: https://www.facebook.com/lviv.adm
Официальные новости Львовского городского совета: https://city-adm.lviv.ua/news
Телеграмм-канал Львов. Оперативно: https://t.me/lvivVScoronavirus
Моя телеграмм-страница: https://t.me/andriysadovyi
Моя фейсбук-страница: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
12:39. Ситуация во Львове спокойная. На улицах города людей практически нет. Наблюдаются очереди к банкоматам и на автомобильных заправках.
"Львовщина готова к военному положению, а жители области в безопасности. Важные объекты находятся под наблюдением полиции, Нацгвардии и СБУ. Экстренные службы работают, топливных, медицинских и перевязочных материалов достаточно. Связь есть, но линии могут быть перегружены. Важно – не создавать очереди на заправках и пропускать военную технику", - сообщили в ЛОГА.
Как сообщил Мэр Нового Калинова Богдан Юзвьяк, рано утром были обстреляны военные части во Львовской области – в Новом Калинове, в Бродах и в Камянко-Бузьком. На местах работают сотрудники ГСЧС.
Сохраняйте перечень частот, на которых передается сообщение гражданской защиты:
- Телерадиокомпания "ТРТ"
- ФM-радио "Твое радио", г. Дрогобыч,
- м. Трускавец, 101,4 МГц
- КП "Дрогобычское региональное радиовещание"
- Радио "Франкова земля", 99,4 МГц
- Телерадиокомпания "ЛАН"
- ФM-радио "Радио Стрый ФМ", г. Стрый. 101,0 МГц
- Телерадиокомпания "Сокаль"
- ФМ-радио "Сокаль ФМ",
- м. Сокаль, 101,0 МГц
- Телестудия "Радехов"
- г. Радехов, 99,5 МГц
- ФМ-радио "Продвижение"
- м. Самбор, 92,9 МГц
- ФМ - радио "Голос Прикарпатья"
- г. Старый Самбор, 91,4 МГц
- ТРК "БУЖНЕТ" ФM-радио "Новый двор", "НЕО-радио"
- г. Червоноград, 100,5 МГц
- Районная коммунальная телерадиокомпания "Броды"
- "Броды FM-настроение в тебе",
- м. Броды 88,8 МГц
- Онлайн радио "Свободное радио"
- г. Жовква, уличное радио (громкоговорители)
- Студия районного радиовещания "Карпатский гомон"
- м. Турка, 97,2 МГц
- ООО "Телерадиокомпания Золочев"
- "Золочев FM" г. Золочев, 89,9 МГц,
- КП "Радиоредакция "Слово"
- г. Борислав, 100,2 МГц
- ЧП "Информационно-просветительский медиацентр "Бойковская мысль"
- м. Сколе, 99,0 МГц
- "В эфире - Сколевские бескиды"
- Редакция Жидачевского районного радиовещания
- ФM-радио "Жидачей ФМ",
- г. Жидачев, 99,9 МГц
- КП Яворовское радиовещание
- Радио "Говорит Яворов"
- Редакция Буского районного радиовещания
- Радио "Буское радио"
Выслушав сообщение, необходимо:
действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями и рекомендациями;
убедиться, что сообщения услышали или увидели люди, проживающие или работающие рядом, особенно если это пожилые люди или люди с недостатками зрения и слуха, предоставить им необходимую помощь.
Важно!
Звучание сирен означает сигнал гражданской защиты "Внимание всем".
Услышав его, следует немедленно включить приемники проводного радиовещания, настроить эфирные радиоприемники на волну радио "Львов:UA" в ФМ-диапазоне 103,3 МГц, а телеприемники переключить на телеканалы "Львов:UA" или телеканал "Перший Західний" и прослушать сообщение.
10:22. Жители Калинова Самборского района Львовской области опубликовали видео со вспышками.
10:06. Мэр Львова Андрей Садовой предупредил об ограничении по выдаче наличных денег.
"Информация из Нацбанка. Наличные есть. Но вводятся ограничения. Не более 100 тысяч в одни руки на день", - написал Садовой.
09:44 Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города, которые живут рядом с объектами критической инфраструктуры, увести детей в укрытия.
"Особенное внимание к людям, которые живут рядом с объектами критической инфраструктуры и аэропорта, и военных частей. Найдите ближайшее к вам укрытие и будьте рядом со своими детьми!"
09:39 Предупреждение от антитеррористического штаба: Люди в камуфляжной форме с красной лентой могут быть диверсантами. Если зафиксировали людей с подозрительным поведением – сразу сообщайте на 102. Будьте внимательными и осторожными!
Во Львове включили сирены гражданской обороны.
Стало известно, что обстреляна военная часть в с. Камянко-Бужске Львовской области.
В свою очередь председатель председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем указаниям.
"Жители Львовщины, сохраняйте спокойствие. Прошу всех максимально ограничить перевозку. Школы, детские сады и вузы переходят на дистанционный режим работы. Не бегите в магазины, не ходите на заправки, сидите дома, бросайте UA: Львов или Первый Запад и следуйте инструкциям", - написал он.
08:30 Во Львове объявили воздушную тревогу. По местным телеканалам жителей призвали отключить свет, газ, огонь в печах. Взять документы, средства индивидуальной защиты, запас воды и еды. Предупредить соседей и помочь больным и людям пожилого возраста выйти на улицу.
Далее – добраться до защитного сооружения и слушать сообщения департамента по вопросам социальной защиты.
08:07 Карта укрытий в городе Львове доступна по этой ссылке.
07:11 Международный аэропорт "Львов" отменил все авиарейсы в связи с закрытием воздушного пространства.
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