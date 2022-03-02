У Львові оголошена повітряна тривога
Фото: У Львові оголошена повітряна тривога (city-adm lviv ua)
У Львові оголошено повітряну тривогу о 17:42 2 березня. Містянам треба пройти в укриття.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Львів! Повітряна тривога!!! Необхідно йти в укриття!" - говориться в повідомленні.
О 17:51 повідомили про відбій тривоги.
Раніше ми писали, що у Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації.
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