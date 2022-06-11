ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ясинський розповів, як Федишин "відмитися" після скандалу з балами Польщі на Євробаченні

Новость на русском →
Субота 11 червня 2022 11:00
Ясинський розповів, як Федишин "відмитися" після скандалу з балами Польщі на Євробаченні Фото: Ірина Федишин (facebook.com/ifedyshyn)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий український продюсер Михайло Ясинський прокоментував скандал Ірини Федишин з нульовими бали польському конкурсанту Євробачення. Музичний експерт, який зробив мегазірку з Олі Полякової, дав Федишин цінну пораду.

Про це гендиректор компанії Secret Service EA, продюсер Олі Полякової, розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку знавця музичної індустрії, Ірині треба припинити виправдовуватися.

"Перестати виправдовуватися та заспівати пісню польською мовою про подяку українцям Польщі за підтримку та допомогу", - порадив Ясинський.

Висловився продюсер і про інший резонансний випадок, який розбурхав суспільство. Мова йде про висловлювання Світлани Лободи в перші дні війни. Вона назвала себе "маленькою людиною", яка нічого не може зробити, і лише через місяць вказала прямо ворога, заявивши, що це Росія напала на Україну.

Світлана свого часу стала підопічною Ясинського і саме він "запалив" її зірку після виходу з ВІА Гри.

Продюсер з Лободою не спілкується з 2017 року, але він все ж назвав слова Світлани "вчинком".

Ясинський розповів, як Федишин &quot;відмитися&quot; після скандалу з балами Польщі на Євробаченні

Фото: Світлана Лобода з Михайлом Ясинським (facebook)

"Мені шкода, що їй доводиться переживати такі сильні потрясіння і такі руйнівні зміни у кар'єрі. Можливо, частині української аудиторії її слова видалися недостатньо точними. Але мене більше здивувало, що ці слова взагалі прозвучали. З огляду на поведінку більшості російських артистів - це вже вчинок. Але реакція аудиторії відповідає певній логіці.

Деталі скандалу Федишин з Євробаченням

Перемога KALUSH на Євробаченні 2022 була затьмарена скандалом з низькими оцінками українського журі країнам, які підтримують Україну під час війни. Зокрема, Польщі, та Литві.

Сильного розголосу це набуло після того, як співачка Ірина Федишин почала виправдовуватися, мовляв, вона то поставила 10-ку Польщі, а звідки взявся нуль - не розуміє. Дійшло до того, що артистку назвали "зрадницею і рашисткою".

Кінець-кінцем, Федишин заявила про збій системи голосування і зазначила, що інші країни теж дали не найвищі оцінки для представника Польщі.

Крапку у скандалі поставив Володимир Зеленський, сказавши під час виступу у Верховній Раді в день візиту Анджея Дуди, президента Польщі, що "що український і польський народи поставили один одному 12 балів - сьогодні й назавжди".

Ясинський розповів, як Федишин &quot;відмитися&quot; після скандалу з балами Польщі на Євробаченні

Фото: Михайло Ясинський (Secret Service EА)

Для довідки

Компанія Secret Service Entertainment Agency була створена Михайлом Ясинським у 2007 році. Вона спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу. У портфелі компанії співпраця з Олею Поляковою, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Наталею Могилевською, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil і багатьма іншими.

У 2013 році Михайло Ясинський підписав продюсерський контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Після цього співачка знайшла свою нішу й стала мегазіркою.

Читайте також повне інтерв'ю з Михайлом Ясинським. Продюсер розповів про те, що буде з українською музичною індустрією далі, чому мовчить Ані Лорак та про багато чого іншого.

Крім того продюсер розповів про шанси виходу українського шоубізнесу на світову арену.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лобода Ірина Федишин продюсер Михаил Ясинский
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими