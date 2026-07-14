Трамп анонсировал уничтожение горы Pickaxe в Иране
Президент США Дональд Трамп объявил, что Пентагон уничтожит объект в горе Pickaxe в Иране, где может храниться обогащенный уран. Глава Белого дома также анонсировал очередные удары по Тегерану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
В интервью журналистам Трамп подчеркнул, что армия Ирана будет не в состоянии противостоять операции США по уничтожению объекта.
"Мы собираемся уничтожить гору Pickaxe. Пусть иранцы знают, что мы придем. Они ничего не смогут сделать", – заявил Трамп.
Кроме того, глава США заявил о новых ударах по иранским военным объектам "уже вечером" и "уже завтра".
"Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар, и мы нанесем им сильный удар завтра. И они не могут ничего сделать. У них нет ничего, кроме больших ртов (сленговое выражение о пустой болтовне - ред.)", - сказал лидер США.
Объект Pickaxe Mountain (фото CSIS)
Тем временем в Центральном командовании США уже сообщили , что американская армия начала третью ночь подряд ударов по Ирану по указанию Главнокомандующего.
"Эти удары и в дальнейшем будут наносить большой вред иранским силам и ухудшить их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.
Контекст новости
Несмотря на рамочное соглашение, которое подписали стороны для прекращения огня на 60 дней, взаимные атаки сторон снова продолжаются. На днях в США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране.
Также Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Штаты хотят взять под контроль Ормузский пролив, взимая 20% пошлины со всех судов.
Между тем, по данным Axios, в Белом доме готовятся к затяжному противостоянию с Ираном. Как утверждает издание, администрация США рассматривает сценарий, при котором обмен ударами из-за ситуации вокруг Ормузского пролива может занять несколько дней или даже недель.