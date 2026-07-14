Трамп анонсировал уничтожение горы Pickaxe в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил, что Пентагон уничтожит объект в горе Pickaxe в Иране, где может храниться обогащенный уран. Глава Белого дома также анонсировал очередные удары по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

В интервью журналистам Трамп подчеркнул, что армия Ирана будет не в состоянии противостоять операции США по уничтожению объекта.

"Мы собираемся уничтожить гору Pickaxe. Пусть иранцы знают, что мы придем. Они ничего не смогут сделать", – заявил Трамп.

Кроме того, глава США заявил о новых ударах по иранским военным объектам "уже вечером" и "уже завтра".

"Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар, и мы нанесем им сильный удар завтра. И они не могут ничего сделать. У них нет ничего, кроме больших ртов (сленговое выражение о пустой болтовне - ред.)", - сказал лидер США.

Объект Pickaxe Mountain (фото CSIS)

Тем временем в Центральном командовании США уже сообщили , что американская армия начала третью ночь подряд ударов по Ирану по указанию Главнокомандующего.

"Эти удары и в дальнейшем будут наносить большой вред иранским силам и ухудшить их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.