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Трамп анонсировал уничтожение горы Pickaxe в Иране

01:44 14.07.2026 Вт
2 мин
Когда лидер США запланировал удары по иранцам?
aimg Филипп Бойко
Трамп анонсировал уничтожение горы Pickaxe в Иране Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Пентагон уничтожит объект в горе Pickaxe в Иране, где может храниться обогащенный уран. Глава Белого дома также анонсировал очередные удары по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

В интервью журналистам Трамп подчеркнул, что армия Ирана будет не в состоянии противостоять операции США по уничтожению объекта.

"Мы собираемся уничтожить гору Pickaxe. Пусть иранцы знают, что мы придем. Они ничего не смогут сделать", – заявил Трамп.

Кроме того, глава США заявил о новых ударах по иранским военным объектам "уже вечером" и "уже завтра".

"Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар, и мы нанесем им сильный удар завтра. И они не могут ничего сделать. У них нет ничего, кроме больших ртов (сленговое выражение о пустой болтовне - ред.)", - сказал лидер США.

Трамп анонсировал уничтожение горы Pickaxe в ИранеОбъект Pickaxe Mountain (фото CSIS)

Тем временем в Центральном командовании США уже сообщили , что американская армия начала третью ночь подряд ударов по Ирану по указанию Главнокомандующего.

"Эти удары и в дальнейшем будут наносить большой вред иранским силам и ухудшить их способность атаковать мирных жителей и коммерческое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

Контекст новости

Несмотря на рамочное соглашение, которое подписали стороны для прекращения огня на 60 дней, взаимные атаки сторон снова продолжаются. На днях в США заявили об ударах по 90 военным целям в Иране.

Также Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Штаты хотят взять под контроль Ормузский пролив, взимая 20% пошлины со всех судов.

Между тем, по данным Axios, в Белом доме готовятся к затяжному противостоянию с Ираном. Как утверждает издание, администрация США рассматривает сценарий, при котором обмен ударами из-за ситуации вокруг Ормузского пролива может занять несколько дней или даже недель.

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Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
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