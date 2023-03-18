Синоптики рассказали, когда в Украину придет 20-градусное тепло
Погода в Украине весной часто будет радовать украинцев теплом, но настоящие высокие 20-градусные показатели нас ждут, вероятнее всего, после Пасхи, то есть во второй половине апреля.
Узнайте подробнее о прогнозе погоды на середину весны - в материале Styler ниже.
Прогноз от народного синоптика
По словам Станислава Щедрина, во второй половине марта температура будет держаться в пределах +9...+11, на западе воздух будет прогреваться до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца будет становиться все больше.
"В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - пишет синоптик в Facebook.
Апрель, прогнозирует Щедрин, начнется с похолодания.
"В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы", - рассказывает он.
Но уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.
"Температура все чаще будет на уровне +15...+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - отметил синоптик.
Что говорят погодные ресурсы
По данным Gismeteo (по прогнозу для Киева), 20-градусные показатели возможны уже в последние дни марта. Но это явление будет временным.
Далее первая половина апреля ожидается с умеренным теплом (+8...+15) и периодическими осадками.
А вот во второй половине месяца будет становиться все теплее - от +12 до +21 градуса.
Скриншот: gismeteo.ua
Похожий прогноз дает и ресурс Meteoprog, обещая 20-градусное тепло ближе к концу апреля.
Скриншот: meteoprog.com
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