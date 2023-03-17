Церковный календарь на апрель 2023: главные даты самого особенного месяца
Апрель 2023 - особенный месяц, ведь мы будем праздновать главный церковный праздник верующих - Воскресение Христово, или Пасху. Кроме этого украинцы отметят ряд очень важных праздников, благодаря которым апрель можно назвать самым главным месяцем церковного календаря.
Узнайте подробности в материале Styler ниже.
Главными праздниками апреля 2023 года станут такие:
- Благовещение Пресвятой Богородицы
В христианстве благая весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божия, Мессию.
Входит в ряд двунадесятых праздников, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, ежегодно празднуется 7 апреля.
- Вербное воскресенье
Это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи, и дата ежегодно меняется. Великая Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем.
На многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем - учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу во время въезда Господа Иисуса в Иерусалим. В этом году отмечается 9 апреля.
- Пасха - Воскресение Христово
Древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа.
Каждый год дата Пасхи меняется, в 2023-м это будет 16 апреля.
- Радоница (Проводы)
Главный поминальный день года. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели.
В ежегодном календаре поминальный день не имеет четко фиксированной даты - Радоница в 2023 году выпадает на 25 апреля.
Все важные праздники апреля 2023
- 2 апреля - Неделя 5-й Великого поста;
- 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля - Лазарева суббота;
- 9 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 10 апреля - Великий Понедельник;
- 11 апреля - Великий Вторник;
- 12 апреля - Великая Среда;
- 13 апреля - Великий Четверг. Тайная вечеря;
- 14 апреля - Великая Пятница. Распятие Христа;
- 15 апреля - Великая Суббота. Последний день Великого поста;
- 16 апреля - Пасха, Светлое Христово Воскресение;
- 17 апреля - Первый день после Пасхальной недели;
- 23 апреля - Последний день после Пасхальной недели;
- 25 апреля - Радоница, или Проводы - самый главный поминальный день года;
- 30 апреля - Неделя 3-я после Пасхи.
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