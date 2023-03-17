Церковный календарь на апрель 2023: главные даты самого особенного месяца

Апрель 2023 - особенный месяц, ведь мы будем праздновать главный церковный праздник верующих - Воскресение Христово, или Пасху. Кроме этого украинцы отметят ряд очень важных праздников, благодаря которым апрель можно назвать самым главным месяцем церковного календаря.

Главными праздниками апреля 2023 года станут такие:

Благовещение Пресвятой Богородицы

В христианстве благая весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Иисуса Христа, Сына Божия, Мессию.

Входит в ряд двунадесятых праздников, третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова, ежегодно празднуется 7 апреля.

Вербное воскресенье

Это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи, и дата ежегодно меняется. Великая Неделя, которая еще называется Страстной, начинается Вербным воскресеньем.

На многих языках мира она называется Пальмовым воскресеньем - учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу во время въезда Господа Иисуса в Иерусалим. В этом году отмечается 9 апреля.

Пасха - Воскресение Христово

Древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа.

Каждый год дата Пасхи меняется, в 2023-м это будет 16 апреля.

Радоница (Проводы)

Главный поминальный день года. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели.

В ежегодном календаре поминальный день не имеет четко фиксированной даты - Радоница в 2023 году выпадает на 25 апреля.

Все важные праздники апреля 2023