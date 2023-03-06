Когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные

Пасха – большой праздник для христиан, который празднуется в разные даты в зависимости от религиозного сообщества и календаря. Как и год назад украинцы будут праздновать Воскресение Христово в условиях войны, так что стоит знать о некоторых нюансах и особенностях.

Когда отмечают Пасху православные и католики, и будут ли дополнительные выходные – узнайте из материала Styler ниже.

Когда Пасха 2023

В 2023 году Пасху будут праздновать в воскресенье 16 апреля по юлианскому ("православному") календарю и неделей ранее, 9 апреля – по григорианскому ("католическому").

День Пасхи переходной, и ее можно вычислить самостоятельно по специальной формуле, но это требует большого внимания и терпения. К счастью, все уже посчитано на много лет вперед.

Даты Пасхи до 2030 года (для православных)

Пасха 2023 – 16 апреля

Пасха 2024 – 5 мая

Пасха 2025 – 20 апреля

Пасха 2026 – 12 апреля

Пасха 2027 – 2 мая

Пасха 2028 – 16 апреля

Пасха 2029 – 8 апреля

Пасха 2030 – 28 апреля

Даты Пасхи до 2030 года (для католиков)

Пасха 2023 – 9 апреля

Пасха 2024 – 31 марта

Пасха 2025 – 20 апреля

Пасха 2026 – 5 апреля

Пасха 2027 – 28 марта

Пасха 2028 – 16 апреля

Пасха 2029 – 1 апреля

Пасха 2030 – 21 апреля

Будет ли дополнительный выходной на Пасху

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий понедельник должен быть выходным днем, однако в стране военное положение. Его 19 февраля еще раз продлили на 90 дней - до 18 мая.

Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" действие вышеупомянутой статьи 73 КЗоТ отменяется. То есть, выходным понедельник 17 апреля не будет.

Изменится ли дата Пасхи, если Украина перейдет на новый календарь

Отметим, что в Украине активно обсуждается переход на новый календарь. Пока в ПЦУ готовятся вынести этот вопрос на рассмотрение соберущегося в мае Архиерейского собора, в УГКЦ уже приняли соответствующее решение.

Таким образом у греко-католиков все праздники будут смещены на 13 дней назад, кроме Пасхи и связанных с ней подвижных праздников – Вербного воскресенья (за неделю перед Пасхой), Вознесения – через сорок дней после Пасхи, Троицы – через пятьдесят дней.

По церковным канонам Новый год наступает 1 сентября. Соответственно именно с тех пор действуют новые даты церковных праздников.

Уже в этом году верующие будут праздновать Рождество 25 декабря вместе с большинством христиан мира. По новому календарю после сентября 2023 года в УГКЦ будут отмечаться Богоявление, Благовещение и другие великие праздники, также это касается всех именин.