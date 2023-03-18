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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 20-градусне тепло

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Субота 18 березня 2023 07:30
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 20-градусне тепло Синоптики розповіли про погоду в Україні у квітні 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники нас чекають, найімовірніше вже після Великодня, тобто в другій половині квітня.

Дізнайтеся детальніше про прогноз погоди на середину весни - в матеріалі Styler нижче.

Прогноз від народного синоптика

За словами Станіслава Щедріна, у другій половині березня температура триматиметься в межах +9...+11, на заході країни повітря прогріватиметься до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця ставатиме все більше.

"В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - пише синоптик у Facebook.

Квітень, прогнозує Щедрін, розпочнеться з похолодання.

"Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози", - розповідає він.

Але вже з другої декади місяця по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - зазначив синоптик.

Що говорять погодні ресурси

За даними Gismeteo (за прогнозом для Києва), 20-градусні показники можливі вже в останні дні березня. Але це явище буде тимчасовим.

Далі перша половина квітня очікується з помірними теплом (+8... +15) та періодичними опадами.

А от у другій половині місяця ставатиме все тепліше - від +12 до +21 градуси.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 20-градусне тепло

Скриншот: gismeteo.ua

Схожий прогноз дає і ресурс Meteoprog, обіцяючи 20-градусне тепло ближче до кінця квітня.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 20-градусне тепло

Скриншот: meteoprog.com

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