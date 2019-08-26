Синоптики розповіли, коли в Україні суттєво похолодає

Погода в Україні і Києві на тиждень (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні поступово змінюватиметься з літньої на осінню

Погода в Україні до кінця місяця поступово показуватиме свій осінній характер. І хоча температура повітря досить висока, а дощі поки не передбачаються, синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці пише, що погодні ознаки невблаганно віщують прихід осені.

Експерт також розповіла, коли в Україні суттєво похолодає.

Так, у вівторок, 27 серпня, в Україні все ще збережеться спекотна й суха погода. Температура повітря протягом дня становитиме близько +26... +32 градусів. На північному сході свіжіше - від +23 до +27.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Про наближення осені нагадують і досить холодні ночі і ранки. Найближчої ночі буде +13... +17. На Півдні все ще тепло для вечірніх і ранішніх прогулянок - від +15 до +21 градуса, а на Сході без куртки або светра вже не вийде подихати повітрям (+10... +14).

У Києві вівторок, 27 серпня, буде сухим та майже спекотним, вдень близько +27 градусів.

Щодо опадів, за прогнозом синоптика, найближчим часом їх очікувати не варто.

"Сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом", - пише Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, знижуватися температура повітря почне у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру також прогнозують суху і доволі спекотну погоду в Україні у вівторок і в середу, 27 і 28 серпня.

Погода в Україні 27 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Україні 28 серпня (фото: meteo.gov.ua)

А вже від четверга, 29 серпня, температура дещо знизиться. За прогнозом Укргідрометцентру, на Заході країни 29 і 30 серпня очікуються грозові дощі (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області). А на решті територій хмаритиме.

Температура по всій країні знизиться на кілька градусів. Особливо це відчують мешканці Півночі і Сходу, де в четвер вдень буде від +20 до +24 градусів.

На Північ і Схід прийдуть холодні і майже осінні ночі - від +7 до +11 за Цельсієм.

Погода в Україні 29 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Схожа синоптична ситуація збережеться і в п'ятницю, 30 серпня.

У Києві, четвер і п'ятниця будуть доволі прохолодними (+22... +24, вночі +11... +13), опади не передбачаються.

Погода в Україні 30 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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