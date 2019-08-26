Синоптики рассказали, когда в Украине существенно похолодает

Погода в Украине и Киеве на неделю (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине постепенно будет меняться с летней на осеннюю

Погода в Украине к концу месяца будет постепенно показывать свой осенний характер. И хотя температура воздуха все еще достаточно высокая, а дожди пока не предвидятся, синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице пишет, что погодные признаки неумолимо предвещают приход осени.

Эксперт также рассказала, когда в Украине ощутимо похолодает.

Так, во вторник, 27 августа, в Украине еще сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха в течение дня составит около +26... +32 градусов. На северо-востоке свежее - от +23 до +27.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

О приближении осени напоминают и довольно холодные ночи. Ближайшей ночью будет +13... +17. На Юге все еще тепло для вечерних и утренних прогулок - от +15 до +21 градуса, а на Востоке без куртки или свитера уже не выйдет подышать воздухом (+10... +14).

В Киеве вторник, 27 августа, будет сухим и почти жарким, днем около +27 градусов.

Относительно осадков, по прогнозу синоптика, в ближайшее время их ожидать не стоит.

"Сухой воздух, пересушенная окружающая среда и пыль будут доминировать в Украине в ближайшие время", - пишет Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, снижаться температура воздуха начнет в четверг, 29 августа, однако дождей пока не видно.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют сухую и довольно жаркую погоду в Украине во вторник и среду, 27 и 28 августа.

Погода в Украине 27 августа (фото: meteo.gov.ua)

Погода в Украине 28 августа (фото: meteo.gov.ua)

А уже с четверга, 29 августа, температура несколько снизится. По прогнозу Укргидрометцентра, на Западе страны 29 и 30 августа ожидаются грозовые дожди (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области). А на остальной территории будет облачно.

Температура по всей стране снизится на несколько градусов. Особенно это почувствуют жители Севера и Востока, где в четверг днем будет от +20 до +24 градусов.

На Север и Восток придут холодные и почти осенние ночи - от +7 до +11 по Цельсию.

Погода в Украине на 29 августа (фото: meteo.gov.ua)

Похожая синоптическая ситуация сохранится и в пятницу, 30 августа.

В Киеве, четверг и пятниця будут довольно прохладными (+22... +24, ночью +11... +13), осадки не предусматриваются.

Погода в Украине 30 августа (фото: meteo.gov.ua)

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