Синоптик налякала українців прогнозом погоди на Великдень

Погода в Україні на Великдень - синоптик налякала прогнозом (коллаж: РБК-Україна)

Погода в Україні на Великдень приготує українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні на Великдень дещо погіршиться порівняно з теплим страсним тижнем, на якому весна нам дарує тепло і сонечко. Про це повідомляє Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, за словами синоптика, в ніч на неділю дощі і подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на Заході теж час від часу дощитиме, а вологість і хмарність у неділю пошириться й на Житомирщину, Вінничину і Київщину.

Наталка Діденко також повідомила, що 28 квітня очікується похолодання на 3-6 градусів. На решті території в неділю все ще буде тепло.

Погода в Україні на Великдень - синоптик налякала прогнозом (фото: pixabay.com)

Щодо завтрашнього дня, 24 квітня, то синоптик прогнозує протистояння двох фронтів між Атлантикою і Фінляндією, яке зачепить і Україну.

Сьогоднішній штормовий вітер в західних областях, про який попереджували синоптики Українського гідрометцентру, завтра збережеться.

На Заході України завтра очікуються дощі, на решті територій буде сухо і сонячно. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +22 градусів. Нічні заморозки повільно, але впевнено відступають.

У Києві в середу буде сухо, сонячно і тепло - близько +20 градусів.

Погода в Україні на Великдень - синоптик налякала прогнозом (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також повідомив, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Раніше українців попередили про сильні магнітні бурі в кінці квітня. Фахівці рекомендують в ці дні не вплутуватися в конфлікти і відкласти всі важливі справи і вирішення питань.