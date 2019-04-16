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Синоптик розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

STYLERЖиття    16.04.2019 - 12:37
Синоптик розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління
Фото: Погода в Україні (РБК-Україна)

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україні закінчиться непогода і в Україну прийде тепло

Погода в Україні залишається хмарною та дощовою. До речі, дощі йдуть в більшості регіонів вже кілька днів поспіль. Денна температура у вівторок 16 квітня в усіх регіонах, крім південних та східних областей, не досягає вище 12 градусів тепла.

Коли українцям очікувати потепління і коли закінчаться дощі? З таким питанням Styler звернувся до народного синоптика Леоніда Горбаня.

За його словами, дощі закінчаться вже скоро, а от суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень.

Синоптик розповів, коли в Україну прийде довгоочікуване потеплінняФото: Погода в Україні (РБК-Україна)

"Дощі у більшості регіонів закінчаться у середу ввечері. У інших регіонах, особливо на півночі України, закінчення дощів слід очікувати у четвер", - прокоментував народний синоптик.

Вже у четвер температура повітря у північних, центральних та західних областях України підніметься на 1-3 градуси. В більшості регіонів зранку спостерігатиметься туман. Також хмарна погода може поєднуватися із вітром.

"У четвер буде вже не 9-12 градусів, а 13-14. Така сама температура триматиметься і у наступні кілька днів. Потім, починаючи з наступного вівторка, температура повітря почне підніматися до 16-17 градусів. Вона буде підвищуватися поступово, але різкого збільшення температури повітря поки чекати не варто", - каже він.

В той же час суттєве потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Великодня, уточнює Горбань.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде дощ над "Олімпійським" в день дебатів кандидатів у президенти 19 квітня.

Також синоптики попередили українців про суттєве погіршення погодних умов.  Практично в усіх областях буде йти дощ і пануватиме мокра холодна погода.

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