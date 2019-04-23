Сильні магнітні бурі: українців попередили про небезпеку

Магнітні бурі в квітні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці попередили про декілька магнітних коливань в останній тиждень квітня

Останній тиждень квітня буде вкрай напруженим, оскільки на нього випадає кілька сильних магнітних коливань. Згідно з календарем, перші, але не дуже сильні магнітні бурі почнуться вже в понеділок, 22 квітня. І до 25 квітня будуть відчуватися постійні коливання. Пік бур випаде на вівторок, 23 квітня і середу, 24 квітня.

У ці дні метеочутливим людям варто уважно поставитися до свого здоров'я. Також можливі посилення нерішучості і агресивності. Фахівці рекомендують не вплутуватися в конфлікти і відкласти всі важливі справи і вирішення питань.

Магнітні бурі в квітні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Магнітні бурі провокують:

Сонливість або безсоння;

Раптове погіршення самопочуття;

Дратівливість;

Неуважність уваги;

У пікові дні варто звернути увагу на харчування і потрібно уникати переїдання, алкогольних напоїв і важкої їжі. Тим, хто має хронічні захворювання, потрібно більше відпочивати, гуляти, пити воду і тримати під руками необхідні лікарські препарати.

Особливо увагу варто приділити тим, у кого є хвороби центральної нервової системи, серцево-судинної системи, так як саме в такі дні збільшується ризик інсультів та інфарктів.

Також фахівці відзначили, що магнітні сплески на цьому тижні стануть останніми магнітними бурями в квітні. Великодні і травневі свята, за словами експертів, пройдуть у спокійній геомагнітній обстановці.

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