Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови

Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок буде сонячною, але вітряною

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, подарує справжню весну. Буде тепло, сонячно і без опадів по всій країні. Проте подекуди очікується сильний вітер аж до штормових позначок, повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Зазначимо, що цього тижня до самого Великодня погода в країні буде теплою, подекуди очікуються невеликі дощі, однак невпинний наступ весни вже ніщо не зупинить.

Вітер здебільшого буде спокійним, 5-10 метрів за секунду, однак на Заході місцями очікуються пориви до штормових позначок - від 15 до 20 метрів за секунду.

Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: pixabay.com)

Вдень по Україні очікуються коливання температури від +14 до +20 градусів вище нуля. Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті і в столиці України - стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 тепла.

Найнижча температура вдень встановиться на Одещині та в Криму, тут очікується від +14 до +17 градусів.

Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також повідомив, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.