ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови

STYLERЖиття    23.04.2019 - 06:29
Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови
Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у вівторок буде сонячною, але вітряною

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, подарує справжню весну. Буде тепло, сонячно і без опадів по всій країні. Проте подекуди очікується сильний вітер аж до штормових позначок, повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Зазначимо, що цього тижня до самого Великодня погода в країні буде теплою, подекуди очікуються невеликі дощі, однак невпинний наступ весни вже ніщо не зупинить.

Вітер здебільшого буде спокійним, 5-10 метрів за секунду, однак на Заході місцями очікуються пориви до штормових позначок - від 15 до 20 метрів за секунду.

Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови

Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: pixabay.com)

Вдень по Україні очікуються коливання температури від +14 до +20 градусів вище нуля. Найтепліше сьогодні буде на Закарпатті і в столиці України - стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 тепла.

Найнижча температура вдень встановиться на Одещині та в Криму, тут очікується від +14 до +17 градусів.

Синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови

Погода в Україні 23 квітня принесе тепло і сильний вітер (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Раніше ми писали про те, що Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також повідомив, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

В Україну йде передвеликоднє потепління В Україні найближчі дні утримаються заморозки
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся