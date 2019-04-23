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Синоптик напугала украинцев прогнозом погоды на Пасху

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 12:15
Синоптик напугала украинцев прогнозом погоды на Пасху
Погода в Украине на Пасху - синоптик напугала прогнозом (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на Пасху приготовит украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине на Пасху несколько ухудшится по сравнению с теплой страстной неделей, на которой весна нам дарит тепло и солнышко. Об этом сообщает Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Так, по словам синоптика, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на Западе тоже время от времени будет дождить, а влажность и облачность в воскресенье распространится и на Житомирщину, Винничину и Киевщину.

Наталка Диденко также сообщила, что 28 апреля ожидается похолодание на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье все еще будет тепло.

Синоптик напугала украинцев прогнозом погоды на Пасху

Погода в Украине на Пасху - синоптик напугала прогнозом (фото: pixabay.com)

Относительно завтрашнего дня, 24 апреля, то синоптик прогнозирует противостояние двух фронтов между Атлантикой и Финляндией, которое заденет и Украину.

Сегодняшний штормовой ветер в западных областях, о котором предупреждали синоптики Украинского гидрометцентра, завтра сохранится.

На Западе Украины завтра ожидаются дожди, на остальной территории будет сухо и солнечно. Столбики термометров покажут от +15 до +22 градусов. Ночные заморозки медленно, но уверенно отступают.

В Киеве в среду будет сухо, солнечно и тепло - около +20 градусов.

Синоптик напугала украинцев прогнозом погоды на Пасху

Погода в Украине на Пасху - синоптик напугала прогнозом (скрин: facebook.com/tala.didenko)

К слову, народный синоптик Леонид Горбань также сообщил, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Раньше украинцев предупредили о сильных магнитных бурях в конце апреля. Специалисты рекомендуют в эти дни не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решение вопросов.

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