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Синоптик дала прогноз на 1 вересня: піджаки не знадобляться

STYLERЖиття    27.08.2019 - 11:47
Синоптик дала прогноз на 1 вересня: піджаки не знадобляться
Погода в Україні і Києві (фото: УНІАН)

Погода в Україні в найближчі дні буде керуватися антициклоном

Погода в Україні у середу, 28 серпня, знову буде сухою і доволі спекотною. Але місцями можливі невеликі опади. Про це на своїй Facebook-сторінці написала Наталка Діденко, яка розповіла також, як варто одягати школярів на свято Першого дзвоника.

За словами синоптика, завтра незначні вологі хмари можуть проноситися над західними областями, але нічого істотного там не передбачається. На решті території пануватиме суха і спекотна погода.

Найвища температура в середу буде на Півдні та Заході країни - від +28 до +33 градусів. На Півночі, Сході та в більшості центральних областей трохи свіжіше - від +24 до +29 градусів.

Синоптик дала прогноз на 1 вересня: піджаки не знадобляться

Погода в Україні і Києві (скрін: facebook.com/tala.didenko)

У четвер, 29 серпня, на Півночі і Сході стане ще прохолодніше (+22... +26 градусів), але надалі температура повітря знову підвищиться.

У Києві завтра буде сонячно, без опадів. Температура близько +27 градусів. А в четвер, 29 серпня, від +23 до +25 за Цельсієм.

Що стосується свята Першого дзвінка, то і 1 і 2 вересня по всій Україні буде спекотно.

"Школярам не варто вдягати піджачки, особливо темні, або якийсь інший паркий одяг, а от мамам якраз буде добре продемонструвати гарні відкриті сукні перед мамами однокласників", - порадила Наталка Діденко.

Синоптик дала прогноз на 1 вересня: піджаки не знадобляться

Погода в Україні і Києві (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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