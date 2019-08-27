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27 серпня: яке свято і що не можна робити в цей день

STYLERЖиття    27.08.2019 - 06:07
27 серпня: яке свято і що не можна робити в цей день
27 серпня - день Михея Тиховія (Фото: колаж РБК-Україна)

У день Михея Тиховія 27 серпня закінчували роботи, готувалися до шлюбів та дотримувалися важливих правил

Яке сьогодні свято. 27 серпня в народі відзначається Михей Тиховій, який також має й іншу назву - Камнеклад. Свято приурочене біблійному "малому" пророку Михею Морасфітянину, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. У цей день закінчувався Успенський піст та починався осінній м'ясоїд, який був порою весіль. Також віруючі на Михея дотримуються певних правил, щоб захистити себе від біди та не позбутися достатку.

У Михєєв день наші пращури пильно стежили за поведінкою вітру та журавлів і таким чином могли визначити погоду восени, або ж вчасно підготуватися до негоди і розгулу стихії.

27 серпня: яке свято і що не можна робити в цей день

На Михея Тиховія слідкували за вітром і вгадували погоду восени (Ілюстративне фото: pixabay.com)

27 серпня намагалися завершити всі справи в полі, в господарстві, в будівництві. Зазначимо, що звідси у свята і така друга назва. На Камнеклад стародавні зодчі мали своєрідне "професійне" свято - до них у цей день ставилися особливо шанобливо та з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим.

На Михея хлопці отримували "останній шанс" посвататися до коханої дівчини, щоб в разі вдачі встигнути зіграти весілля в період осіннього м'ясниць.

У день Тиховій існували заборони, порушувати які мало хто наважувався. 27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити, розповідати про свої кошмари до заходу сонця. Тих, хто порушив такі "табу", могли незабаром спіткати злидні та невдачі, а в останньому випадку - був сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.

27 серпня: яке свято і що не можна робити в цей день

27 серпня - свято Михей Тиховій, на честь пророка Михея Морасфітянина (Фото з відкритих джерел)

Прикмети в день Михея Тиховія:

  • Тихий вітер на Михея - осінь буде сухою і сонячною;
  • Якщо сильний вітер - чекай на негоду;
  • Ясний день на Михея - провісник вітряної осені;
  • Задують вітри на Михея - вересень буде дощовий;
  • Північний вітер на Тиховія означає хороший урожай жита.

Раніше ми писали про те, що Мінсоцполітики України оприлюднило рекомендаційне розпорядження з графіком святкових і вихідних днів в 2020 році.

Нагадаємо, що також ми розповідали про церковний календар для українців на серпень 2019 року.

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