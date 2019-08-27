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Синоптик дала прогноз на 1 сентября: пиджаки не понадобятся

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 11:47
Синоптик дала прогноз на 1 сентября: пиджаки не понадобятся
Погода в Украине и Киеве (фото: УНИАН)

Погода в Украине в ближайшие дни будет управляться антициклоном

Погода в Украине в среду, 28 августа, вновь будет сухой и довольно жаркой. Но местами возможны небольшие осадки. Об этом на своей Facebook-странице написала Наталка Диденко, рассказавшая также, как стоит одевать школьников на праздник Первого звонка.

По словам синоптика, завтра незначительные влажные облака могут проноситься над западными областями, но ничего существенного там не предвидется. На остальной территории будет царить сухая и жаркая погода.

Самая высокая температура в среду будет на Юге и Западе страны - от +28 до +33 градусов. На Севере, Востоке и в большинстве центральных областей немного свежее - от +24 до +29 градусов.

Синоптик дала прогноз на 1 сентября: пиджаки не понадобятся

Погода в Украине и Киеве (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В четверг, 29 августа, на Севере и Востоке станет еще прохладнее (+22... +26 градусов), но в дальнейшем температура воздуха вновь повысится.

В Киеве завтра будет солнечно, без осадков. Температура около +27 градусов. А в четверг, 29 августа, от +23 до +25 по Цельсию.

Что касается праздника Первого звонка, то и 1 и 2 сентября по всей Украине будет жарко.

"Школьникам не стоит надевать пиджачки, особенно темные, или какую-то другую душную одежду, а вот мамам как раз будет хорошо продемонстрировать красивые открытые платья перед мамами одноклассников", - посоветовала Наталка Диденко.

Синоптик дала прогноз на 1 сентября: пиджаки не понадобятся

Погода в Украине и Киеве (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который уклонился от падающего дерева во время урагана в Киеве.

К слову, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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