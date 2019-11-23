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Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 19:16
Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Тривають заходи в районі населеного пункту Золоте по демонтажу об'єктів військового призначення

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі 23 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій України провів обстеження ділянок місцевості в районі робіт біля мосту і по лівій стороні від дороги в районі лісосмуги та будівельного майданчика.

Тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте Луганської області з демонтажу об'єктів військового призначення. В процесі задіяно 20 осіб і п'ять одиниць техніки.

В ООС вказали, що перед початком робіт ділянку перевіряється спеціальною піротехнічною групою ДСНС. Сьогодні, зокрема, проводився благоустрій території навколо демонтованих споруд.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, триває демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Склад загону для робіт - 30 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, інженери Держслужби з надзвичайних ситуацій 22 листопада приступили до демонтажу укріплень на ділянці розведення №3 поблизу Петровського і Богданівки.

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Теми: Новини ООС
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