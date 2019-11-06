Мирний план Зеленського: в окупованому Донецьку відповіли президенту (відео)

Володимир Зеленський розповів, як закінчити війну на Донбасі (Фото: РБК-Україна)

Жителі ОРДО відреагували на пропозиції Зеленського про три кроки до миру на Донбасі

Володимир Зеленський озвучив кроки на шляху до миру на Донбасітаі повернення окупованих територій під юрисдикцію України: спочатку завершення гарячої фази бойових дії, потім примирення людей та реінтеграція. Жителям захопленого бойовиками "ДНР" Донецька дали послухати цитати з виступу президента, після чого вони поділилися враженнями. Про це йдеться в матеріалі проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

Треба сказати, що реакція на слова глави держави щодо поїздки в Донецьк із українським прапором, відношення до визначення "сєпари" та стурбованості через можливе кримінальне переслідування після деокупації у людей на непідконтрольної території неоднозначна. Так, деякі називають слова Зеленського мріями та фантазіями, хтось наголошує, що не є ворогом - а другом українцям, але знаходяться й різкі противники реінтеграції, які повторюють тези та жахачки російської пропаганди, що слухають щодня по телевізору.

Володимир Зеленський розповів про мирний план на Донбасі (Фото: РБК-Україна)

Після розказаної Зеленським надії, що якось скоро влітку з друзями можна приїхати до Донецька та прогулятися містом в одязі в кольорах українського прапора, жителі ОРДО висловилися так:

Це мрії його, але не втілені. І ніхто не зможе втілити;

Нехай пройдуться, питань немає, хай приходять. Нас ні до чого не зобов'язує, їх теж. Ми - не вороги, ми - друзі, можна сказати;

Ну, це кінокомедії, ти сам розумієш. У нього ж там сім пропозицій - одна виключає іншу. Це все повертається до того, що було і у Пороха;

Зараз, коли людей зіштовхнули лобами, вже пішли протиріччя. На людей це буде просто діяти дуже дратівливо, це їм буде неприємно і навіть огидно. Не знаю, як ... Із ненавистю до цього будуть ставитися.

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Обурення Зеленського про те, що всіх громадян України з Донецька і Луганська, незалежно від їх ставлення до угруповань "Д/ЛНР" називають "сєпарами", донеччани розцінили як:

Це не лайка, ми - дійсно "сєпари". Ну а що, ні? У нас інші цінності, ми по-іншому дивимось на все, що нас оточує;

Ну ось мені - 61 рік. У нас же більшість молоді виїхала, залишилися старі. Ну які ми "сєпари"? Ми - звичайні люди, як на тій стороні, так і тут. Як тут мами, так і там мами;

Нам вже все одно, як нас називають. Ми - люди, всі;

В окупованому Донецьку відреагували на пропозиції Зеленського про мир на Донбасі (Фото: radiosvoboda.org)

Розповідь Зеленського про те, що на окупованих територіях людей залякують можливістю зведення рахунків, дискримінацією та поділом на представників "другого сорту" жителі Донецька прокоментували так:

Навіть якщо ти не воював, а працював... Є претензії, що ти працював на цю "владу", яка вважається окупаційною, все можливо. Бояться люди, звичайно;

Я не знаю, я часто буваю "на українській території", я б не сказав, що є чого боятися. Я от їздив у Бахмут, зустрічався на блокпосту з військовими, я не відчув на собі якогось негативного ставлення - прямо мене там ненавидять, хоча зі мною українською розмовляли, я російською розмовляв, але я поганого ставлення до себе не відчув;

На слова президента Зеленського про примирення і скільки часу буде потрібно на пошук консенсусу жителі окупованого Донецька відповіли:

Щоб Донбас "повернувся в Україну", вона повинна покаятися за те, що вона зробила;

Поки "нацики" керують там на чолі з Аваковим... Так що я Соловйова щодня дивлюся;

Ми всі - як з того боку, так і з цього чекали, що Зеленський все-таки швидко вирішить питання, врегулює цю ситуацію, в якій зараз знаходяться люди, тому чекаємо;

Що завгодно, лише б не було війни. Автономія, що завгодно... Ну це, звичайно, великі питання, не прості, але лише б не було війни.

В окупованому Донецьку відреагували на мирний план Зеленського на Донбасі (Відео: YouTube / Радіо Свобода Україна)