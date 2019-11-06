Мирний план Зеленського: в окупованому Донецьку відповіли президенту (відео)

Жителі ОРДО відреагували на пропозиції Зеленського про три кроки до миру на Донбасі
Володимир Зеленський озвучив кроки на шляху до миру на Донбасітаі повернення окупованих територій під юрисдикцію України: спочатку завершення гарячої фази бойових дії, потім примирення людей та реінтеграція. Жителям захопленого бойовиками "ДНР" Донецька дали послухати цитати з виступу президента, після чого вони поділилися враженнями. Про це йдеться в матеріалі проекту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".
Треба сказати, що реакція на слова глави держави щодо поїздки в Донецьк із українським прапором, відношення до визначення "сєпари" та стурбованості через можливе кримінальне переслідування після деокупації у людей на непідконтрольної території неоднозначна. Так, деякі називають слова Зеленського мріями та фантазіями, хтось наголошує, що не є ворогом - а другом українцям, але знаходяться й різкі противники реінтеграції, які повторюють тези та жахачки російської пропаганди, що слухають щодня по телевізору.
Володимир Зеленський розповів про мирний план на Донбасі (Фото: РБК-Україна)
Після розказаної Зеленським надії, що якось скоро влітку з друзями можна приїхати до Донецька та прогулятися містом в одязі в кольорах українського прапора, жителі ОРДО висловилися так:
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Обурення Зеленського про те, що всіх громадян України з Донецька і Луганська, незалежно від їх ставлення до угруповань "Д/ЛНР" називають "сєпарами", донеччани розцінили як:
В окупованому Донецьку відреагували на пропозиції Зеленського про мир на Донбасі (Фото: radiosvoboda.org)
Розповідь Зеленського про те, що на окупованих територіях людей залякують можливістю зведення рахунків, дискримінацією та поділом на представників "другого сорту" жителі Донецька прокоментували так:
На слова президента Зеленського про примирення і скільки часу буде потрібно на пошук консенсусу жителі окупованого Донецька відповіли:
В окупованому Донецьку відреагували на мирний план Зеленського на Донбасі (Відео: YouTube / Радіо Свобода Україна)