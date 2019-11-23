Керівники бойовиків демонстрували журналістам міст в Станиці Луганській, - ОБСЄ

Фото: міст в Станиці Луганській (president.gov.ua)

Спостерігачі бачили близько 15 представників ЗМІ

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала, як керівництво збройних формувань демонструвало журалістам відкриття мосту в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Наголошується, що вранці 20 листопада між південним краєм новозведеної секції моста і блокпостом збройних формувань спостерігачі бачили не менше 7 членів збройних формувань.

"Спостерігачі також бачили керівників збройних формувань з приблизно 15 представниками засобів масової інформації, які стояли на південній стороні вищезгаданої секції моста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

РБК-Україна писало, що відкриття мосту привітали у посольстві США в Україні, а також посол Франції. Етьєн де Понсен заявив, що подія є важливим кроком вперед для цивільного населення.