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Зеленський зробив несподівану заяву про жителів Донбасу

STYLERЖиття    30.10.2019 - 18:47
Зеленський зробив несподівану заяву про жителів Донбасу
Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський заявив, що називати "сепарами" жителів Донбасу неправильно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неправильно називати всіх жителів окупованого Донбасу "сепарами" і зазначив, що українське інформаційне поле "заміновано" агресією, гнівом і маніпуляціями. Таку заяву Зеленський зробив під час свого виступу на "Форумі єдності" в Маріуполі Донецької області, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський нагадав, що всі жителі окупованих територій Донбасу – це українські громадяни і на них не можна вішати "ярлики".

"Наших громадян з Луганська і Донецька, незалежно від їх ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають "сепарами", а в офіційній риториці вже стало нормою говорити "жителі". "Мешканці тимчасово окупованих територій". І все менше, згадуючи жителів Криму і Донбасу ми говоримо "громадяни України". Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати", - підкреслив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нинішнє інформаційне поле вельми негативно налаштоване і всім варто видихнути і поговорити розсудливо.

"Сьогодні наше інформаційне поле, думаю, заміновано. Крім фейків і маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, іноді переповнена ненавистю. На мою думку, всьому суспільству, нам, потрібно глибоко вдихнути, видихнути і поговорити спокійно. Здраво. Без зайвих емоцій і гасел", - резюмував президент України.

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