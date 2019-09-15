Синоптики попередили про перші заморозки

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Заморозки можливі в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях

Погода в Україні у другій половині вересня погіршиться, очікуються заморозки у центральних областях та Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, заморозки можливі в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

"Заморозки в повітрі найбільш ймовірні у другій та третій декадах вересня, в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях можливі і в першій декаді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з цих вихідних в Україну йде похолодання. Зокрема, з понеділка будуть дощі. Завтра у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях можливі опади. Не зважаючи на те, що в інших областях дощі не передають, температура повітря впаде до +21+22.

Синоптики попереджають, що в п'ятницю в Україні вже буде холодно. Температура повітря впаде до +13+17. Зокрема, у столиці буде +13+15.

Зазначимо, погода в Україні у неділю, 15 вересня, принесе похолодання до +16 у більшості областей, у Карпатах можливе зниження до +2.