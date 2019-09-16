ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах похолодало до +3

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 09:00
У Карпатах похолодало до +3
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

У Карпатах вітер південно-західний 4 м/с

Погода в Україні 16 вересня різко погіршилась, у західній частині температура повітря впала до +3. Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що у Карпатах вітер південно-західний 4 м/с і температура повітря +3

"Станом на 08:00 16.09.2019 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря +3", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьгодні в Україні мінлива хмарність. Натомість, у Львівській та Івано-Франківській областях можливі дощі. Там температура повітря опуститься до +20+23. На півдні країни ще тепло, температура повітря вдень тримає +24+27. У східних областях сьогодні теж без опадів, температура повітря досягне +21+23.

Синоптики раніше повідомляли, що у другій половині вересня погода погіршиться, очікуються заморозки у центральних областях та Карпатах. Заморозки можливі в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях.

В п'ятницю в Україні вже буде холодно. Температура повітря впаде до +13+17. Зокрема, у столиці буде +13+15.

Сьогодні на заході України можливі дощі Синоптики попередили про перші заморозки
Новини України Погодапохолодание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся