Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода

Погода в Україні (фото: GettyImages)

Погода в Україні на вихідних буде зіпсована сильним поривчастим вітром

Погода в Україні на найближчих вихідних подарує сонячне і малохмарне небо жителям країни. При цьому пік потепління доведеться на свято Покрови, 14 жовтня, який стане для українців додатковим вихідним. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Варто відзначити, що за прогнозом Наталки Діденко, осінню ідилію суботи порушить сильний поривчастий південно-західний вітер, який на півночі і заході України буде досягати штормових значень.

Опади у найближчі три вихідних дні не передбачаються. В цілому, українці зможуть сповна насолодитися принадами жовтневого бабиного літа, якщо не зважати на суботні штормові пориви.

Що стосується температури, то 12 жовтня ситуація буде нагадувати сьогоднішню. Найближчої ночі буде від +3 до +9 градусів, а на Одещині до +11 тепла.

Вдень на Заході від +16 до +20 тепла, на Півдні +16... +19, на решті територій трохи прохолодніше - від +13 до +18 градусів.

У Києві в суботу вдень +16... +18, вночі від +7 до +9 градусів.

Погода в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 13 жовтня, вітер стихне, крім того, температура повітря по всій країні підвищиться.

На більшості територій буде малохмарна погода (крім північного сходу).

Температура буде в межах +19... +22 градусів майже по всій країні, лише на Одещині, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях буде трохи прохолодніше (+16... +19).

Вночі від +7 до +14 градусів.

У Києві 13 жовтня вночі +11... +13, вдень від +19 до +21 градуса.

Погода в Україні 13 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 14 жовтня, погодні умови будуть практично такими ж, як і в неділю. Потеплішає і на північному сході, крім того, настане штиль - швидкість вітру буде від 3 до 8 метрів в секунду.

У Києві, на Покрову, вночі буде трохи прохолодніше, ніж у неділю (+7... +9), а вдень +19... +21 за Цельсієм.

Погода в Україні 14 жовтня (фото: meteo.gov.ua)