ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода

STYLERЖиття    11.10.2019 - 19:47
Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода
Погода в Україні (фото: GettyImages)

Погода в Україні на вихідних буде зіпсована сильним поривчастим вітром

Погода в Україні на найближчих вихідних подарує сонячне і малохмарне небо жителям країни. При цьому пік потепління доведеться на свято Покрови, 14 жовтня, який стане для українців додатковим вихідним. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Варто відзначити, що за прогнозом Наталки Діденко, осінню ідилію суботи порушить сильний поривчастий південно-західний вітер, який на півночі і заході України буде досягати штормових значень.

Опади у найближчі три вихідних дні не передбачаються. В цілому, українці зможуть сповна насолодитися принадами жовтневого бабиного літа, якщо не зважати на суботні штормові пориви.

Що стосується температури, то 12 жовтня ситуація буде нагадувати сьогоднішню. Найближчої ночі буде від +3 до +9 градусів, а на Одещині до +11 тепла.

Вдень на Заході від +16 до +20 тепла, на Півдні +16... +19, на решті територій трохи прохолодніше - від +13 до +18 градусів.

У Києві в суботу вдень +16... +18, вночі від +7 до +9 градусів.

Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода

Погода в Україні 12 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 13 жовтня, вітер стихне, крім того, температура повітря по всій країні підвищиться.

На більшості територій буде малохмарна погода (крім північного сходу).

Температура буде в межах +19... +22 градусів майже по всій країні, лише на Одещині, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях буде трохи прохолодніше (+16... +19).

Вночі від +7 до +14 градусів.

У Києві 13 жовтня вночі +11... +13, вдень від +19 до +21 градуса.

Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода

Погода в Україні 13 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 14 жовтня, погодні умови будуть практично такими ж, як і в неділю. Потеплішає і на північному сході, крім того, настане штиль - швидкість вітру буде від 3 до 8 метрів в секунду.

У Києві, на Покрову, вночі буде трохи прохолодніше, ніж у неділю (+7... +9), а вдень +19... +21 за Цельсієм.

Штормове попередження: де на вихідних буде несамовита погода

Погода в Україні 14 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики розповіли про суттєве потепління на вихідні В Україні завтра потеплішає до +20
Новини України Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся