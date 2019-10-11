Синоптики розповіли про суттєве потепління на вихідні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У неділю температура повітря досягне +22

Погода в Україні на вихідні буде теплою, у суботу температура повітря у всіх областях підніметься до +22. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз на 12 жовтня

У суботу у всіх областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +4+6. У північних областях вдень буде +13+16, вночі очікується +3+6.

Центр та схід України також без опадів, там температура повітря вдень досягне +13+17, вночі очікується +4+7. У південних областях температура повітря вдень досягне +17+19, вночі очікується +6+9.

Прогноз на 13 жовтня

У неділю в Україні суттєво потепліє. Температура повітря вдень у західних областях досягне +19+22, вночі очікується +9+12. Зокрема, у Івано-Франківській та Вінницькій областях вдень буде +20+22.

Центр країни також темплий, температура повітря вдень складе +19+21, вночі очікується +7+9. Зокрема, у Київській області вночі буде +11+13.

У східних та південних областях без опадів, температура повітря вдень досягне +18+22, вночі очікується +9+11. У Луганській області буде трішки прохолодніше - +16+18.

Прогноз на 14 жовтня

У понеділок, 14 жовтня, який вважається офіційно вихідним днем, також буде тепло. У всіх областях очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря вдень у західних та східних областях досягне +19+21, вночі очікується +5+9. Південь України теж буде теплим, вдень там очікується +18+20, в вночі - +7+10.

Також у центральних та північних областях буде тепло. Температура повітря вдень досягне +18+21, а вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня.

Зазначимо, що сьогодні в Україні ще прохолодно, а в східних та південних областях дощі.