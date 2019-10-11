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Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 19:47
Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода
Погода в Украине (фото: GettyImages)

Погода в Украине на выходных будет испорчена сильным порывистым ветром

Погода в Украине на ближайших выходных подарит солнечное и малооблачное небо жителям страны. При этом пик потепления придется на праздник Покровы, 14 октября, который станет для украинцев дополнительным выходным. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Стоит отметить, что по прогнозу Наталки Диденко, осеннюю идиллию субботы нарушит сильный порывистый южно-западный ветер, который на севере и западе Украины будет достигать штормовых значений.

Осадки в ближайшие три выходных дня не предвидятся. В целом, украинцы смогут вполне насладится прелестями октябрьского бабьего лета, если не считать субботних штормовых порывов.

Что касается температуры, то 12 октября ситуация будет напоминать сегодняшнюю. Ближайшей ночью будет от +3 до +9 градусов, а на Одесщине до +11 тепла.

Днем на Западе от +16 до +20 тепла, на Юге +16... +19, на остальных территориях немного прохладнее - от +13 до +18 градусов.

В Киеве в субботу днем +16... +18, ночью от +7 до +9 градусов.

Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода

Погода в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 13 октября, ветер поутихнет, кроме того температура воздуха по всей стране повысится.

На большинстве территорий будет малооблачная погода (кроме северо-востока).

Температура будет в пределах +19... +22 градусов почти по всей стране, лишь на Одещине, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях будет немного прохладнее (+16... +19).

Ночью от +7 до +14 градусов.

В Киеве 13 октября ночью +11... +13, днем от +19 до +21 градуса.

Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода

Погода в Украине 13 октября (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 14 октября, погодные условия будут практически такими же, как и в воскресенье. Потеплеет и на северо-востоке, кроме того, настанет штиль - скорость ветра будет от 3 до 8 метров в секунду.

В Киеве, на Покрову, ночью будет немного прохладнее, чем в воскресенье (+7... +9), а днем +19... +21 по Цельсию.

Штормовое предупреждение: где на выходных будет неистовая погода

Погода в Украине 14 октября (фото: meteo.gov.ua)

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