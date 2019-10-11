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Тримайте капелюхи: синоптик зробила важливе попередження про погоду на вихідних

STYLERЖиття    11.10.2019 - 13:18
Тримайте капелюхи: синоптик зробила важливе попередження про погоду на вихідних
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних засмутить жителів кількох областей

Погода в Україні на вихідні, 12 і 13 жовтня, очікується тепла, сонячна і суха. У деяких регіонах комфортна погода може спортитися сильним поривчастим вітром. Синоптик Наталка Діденко розповіла, яким областям на цих вихідних варто бути обережніше.

Погоду в Україні в найближчі дні буде позначати антициклон з жіночим ім'ям – Lizbeth і як розповіла синоптик, дощовий циклон Quentino, який знаходиться над Європою, Україну не зачепить.

"Суху малохмарну і навіть сонячну погоду нам організує потужне поле антициклону. 12 та 13 жовтня погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску, що означає суху малохмарну погоду. Практично повсюди. Температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15 +20 градусів, на північному сході буде свіже, +13 +17 градусів. А в неділю у всіх областях стане ще тепліше: очікується +18 +23 градуси", - розповіла Діденко.

Тримайте капелюхи: синоптик зробила важливе попередження про погоду на вихідних

Карта погоди

Однак синоптик попередила про важливий погодний нюанс, який може зіпсувати враження від теплих вихідних.

"Завтра, у суботу, протистояння між Lizbeth і Quentino може викликати посилення південно-західного вітру на Півночі і Заході України до штормових значень. Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місця парковки автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами і білбордами", - попередила синоптик.

У Києві на вихідних вона пообіцяла прекрасну, сонячну і теплу погоду.

"У Києві субота і неділя – краще не буває. У жовтні, звичайно. Столичні вихідні передбачаються сухими. В суботу можуть набігти хмари і відвідати поривчастий, до сильного, південно-західний вітер, а в неділю буде сонячно, вітер ослабне. Температура повітря максимально складе 12 жовтня близько 16 градусів, а 13 жовтня близько 20 градусів", - порадувала прогнозом синоптик.

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