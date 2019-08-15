Штормове попередження: в яких областях очікуються зливи з градом і шквалами

Погода в Україні 15 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде загрозливою в деяких областях

Погода в Україні у четвер, 15 серпня, принесе справжні неприємності у вигляді злив, гроз та сильного поривчастого вітру. У деяких областях також очікується сильне похолодання до значень +18 градусів. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, різке погіршення погоди сьогодні варто очікувати мешканцям західних областей. На Волині та у Львівській області прогримлять грози, а на решті частини Західної України очікуються зливи.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попереджає і про ймовірності граду в регіоні.

Менш сильні дощі з грозами також імовірні у близьких до Заходу Житомирській і Вінницькій областях. На інших територіях опади сьогодні не передбачаються.

Погода в Україні 15 серпня (фото: РБК-Україна)

Синоптики також прогнозують, що по всій країні буде задувати сильний вітер, який місцями досягне штормових значень.

На Заході очікується сильне похолодання - тут температура повітря вдень становитиме від +18 до +21 градуса, такі ж показники будуть і на Житомирщині, трохи тепліше на Закарпатті - від +20 до +22 градусів.

Знизиться температура також і у Вінницькій, Київській, Чернігівській областях - від +24 до +27 градусів.

В іншій частині України сьогодні все ще буде спекотно - від +28 до +32 градусів.

У Києві в четвер, 15 серпня, дощі малоймовірні, буде досить хмарно, температурні показники від +24 до +26 за Цельсієм. Очікується сильний вітер.

Погода в Україні 15 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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