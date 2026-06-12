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Россия настроила новые пусковые для "Шахедов" прямо под Беларусью: СМИ показали фото

22:46 12.06.2026 Пт
3 мин
Какие области Беларуси оказалась в центре новых воздушных траекторий?
aimg Анастасия Никончук
Россия настроила новые пусковые для "Шахедов" прямо под Беларусью: СМИ показали фото Фото: Shahed (GettyImages)
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Россия наращивает использование маршрутов вдоль границы с Беларусью для атак дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Радио Свобода".

Новые пусковые площадки у границ Беларуси

Россия развернула по меньшей мере пять новых объектов, предназначенных для запуска ударных беспилотников вблизи белорусского направления.

По данным анализа спутниковых снимков и открытых источников, их зафиксировали в Брянской, Орловской и Смоленской областях.

Часть комплексов расположена всего в нескольких десятках километров от границы с Беларусью.

Один из крупнейших объектов в районе села Цимбулово в Орловской области в российских источниках описывался как один из самых масштабных дрон-центров в мире.

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Маршруты атак и роль Беларуси

Украинские военные отмечают, что значительная часть российских беспилотников во время массированных ударов проходит через территорию Беларуси либо движется вдоль линии границы.

В Воздушных силах ВСУ подчеркивают, что это усложняет работу украинской ПВО. В самой Беларуси фиксируют регулярные нарушения воздушного пространства: по официальным данным, такие случаи происходят практически ежедневно, а за отдельные периоды речь идет о сотнях инцидентов.

Данные мониторинга и оценки экспертов

По информации украинских военных и OSINT-исследователей, сеть российских пусковых и вспомогательных объектов начала активно расширяться с 2024 года.

Эксперты отмечают, что размещение комплексов вблизи Беларуси позволяет сокращать время подлета дронов и менять траектории ударов в сторону Киева и западных регионов Украины.

Военный аналитик Анатолий Храпчинский считает, что такая конфигурация инфраструктуры дает России дополнительные тактические преимущества при атаках.

Рост инфраструктуры и новые объекты

Среди выявленных объектов — аэродромы и специализированные комплексы, включая площадки в Брянской и Смоленской областях, а также крупные зоны хранения и запуска БПЛА в Орловской области.

По оценкам аналитиков, некоторые из них способны одновременно размещать сотни дронов и продолжают расширяться. Часть площадок используется для регулярных запусков ударных беспилотников по Украине.

Позиция Украины

Украинская сторона подчеркивает, что фиксирует использование приграничных маршрутов для атак, однако не стремится к расширению конфликта на территорию Беларуси.

По словам представителей ВСУ, Россия все чаще применяет тактику движения дронов вдоль границы, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины и усложняет их перехват.

Напоминаем, что в Европейском союзе заявили, что Китай участвовал в подготовке нескольких сотен российских военнослужащих, которые затем были направлены для участия в боевых действиях против Украины. По данным европейской стороны, часть прошедших обучение уже задействована на линии фронта.

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