Під Чернівцями аномальний град потрощив автопарк поліції: фото і відео

Град під Чернівцями пошкодив автопарк поліції (колаж: РБК-Украиїна)

Розмір граду у Чернівецькій області дорівнював розмірам курячого яйця

Гігантський град у Чернівецькій області пошкодив транспорті засоби, фасади, дахи та вікна будівель. Негода понищила городину людей та сільськогосподарські посіви. Найбільшого лиха стихія накоїла в місті Сторожинець. У мережу викладають фото і відео наслідків негоди.

А голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян у Facebook розповів, що негода розтрощила весь автомобільний парк Сторожинецького відділу поліції.

Град під Чернівцями пошкодив автопарк поліції (фото: molbuk.ua)

Від граду розміром з куряче яйце постраждали місцеві школи, гімназія, коледж та районна лікарня.

Гігантський град у Сторожинці Чернівецької області (фото: facebook.com)

Так, у Сторожинецькій ЗОШ №1, градом на 70% було знищено покрівлю, пошкоджено її несучу конструкцію та вибито вікна. Крижини навіть позбивали букви на арці з назвою освітнього закладу.

Гігантський град у Сторожинці Чернівецької області (фото: facebook.com)

Аналогічна ситуація в районній лікарні, де крім пошкоджень фасаду і покрівлі було підтоплено четвертий поверх.

У Сторожинці град розміром з куряче яйце наробив шкоди - зруйновані дахи, розбиті вікна, пошкоджені автомобілі. Подробиці за посиланням: https://storozhynets.info/archives/51649 Опубліковано Сторожинець Інфо Вівторок, 13 серпня 2019 р.

Гігантський град у Сторожинці Чернівецької області (відео: facebook.com/storinfo)

Від негоди постраждала також 57-річна жінка, яка потрапила до лікарні із забійною раною голови, пише УНІАН. Наразі стан жінки задовільний.

Гігантський град у Сторожинці Чернівецької області (відео: YouTube/Чернівецький промінь)

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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