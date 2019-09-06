Сходження крижаної лавини на Марсі: NASA вразило вражаючим фото

Космічний орбітальний апарат NASA "Марс" зняв сходження лавини на Червоній планеті, які регулярно відбуваються навесні. Фотографія була отримана бортовою камерою з високою роздільною здатністю (HiRISE), розробленою Місячною і Планетарною лабораторією Університету Арізони. Про це повідомляє IBT.

На знімку видно хмару червонуватого пилу на схилі марсіанської гори.

Як пояснюють експерти, лавини на четвертій від Сонця планеті зазвичай відбуваються навесні, коли сонячне світло дає тепло, змушуючи крижані шари танути та руйнуватися.

Фахівець з Місячної і планетарної лабораторії Університету Арізони Кенді Хансен зазначає, що щовесни сонце зігріває ряд шарів на північному полюсі Марса, який називають шаруватими відкладеннями північної полярності.

"Тепло дестабілізує лід, і блоки розпадаються", - додала вона.

Лавина на Марсі (Фото: NASAtwitter.com/NASASolarSystem - NASA/JPL/University of Arizona )

Хмара від лавини утворюється, коли розпушені шари сміття досягають дна марсіанської скелі. Оскільки шари на дні гори складаються з різних матеріалів з різними текстурами і кольорами, лавина утворює хмари з незвичайним зовнішнім виглядом.

"Коли вони досягають дна скелі висотою понад 500 метрів, блоки піднімають хмару пилу. Шари під ним мають різні кольори і текстури в залежності від кількості пилу, змішаного з льодом", - каже експерт.

Крім теплого часу року, лавини на Марсі також можуть бути викликані низкою чинників на поверхні Червоної планети. У червні 2018 року орбітальному апарату NASA вдалося виявити лавину, викликану впливом метеорита на Марс.

За даними NASA, камінь, що вдарив об поверхню Марса, мав довжину всього близько п'яти метрів і залишив невеликий кратер. Оскільки метеорит впав на схилі, він дестабілізував його і викликав лавину бруду і пилу.

На зображенні, знятому камерою HiRISE Mars Reconnaissance Orbiter, можна побачити слід лавини, яка утворила довгу смугу на поверхні, що виходить з ударного кратера.

Як повідомлялося раніше, астрономи за допомогою телескопа NASA TESS, який було сконструйовано спеціально для пошуку екзопланет, виявили три нових об'єкти, які обертаються навколо карлика M-типу, відомого як GJ 357. Це найближча планетна система, на якій потенційно може бути життя.

Також ми писали про те, що нещодавно апарат NASA, яким озброєний марсіанський посадковий модуль InSight, вперше виміряв і зареєстрував ймовірний землетрус на Марсі.

Нагадаємо, вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.