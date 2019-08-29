Маск назвав терміни польоту корабля Starship на орбіту

Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Перший орбітальний політ космічного корабля Starship відбудеться не раніше жовтня

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ космічного корабля Starship, який відбудеться не раніше жовтня. Про це він написав у соціальній мережі Twitter, відповідаючи на питання підписника.



За його словами, у жовтні планується політ на висоту 20 км, а незабаром після цього - вихід на орбіту. Starship Mk1 буде повністю зібраний до 28 вересня. Напередодні цього дня Маск пообіцяв опублікувати і більш детальну інформацію про майбутній політ.

Раніше компанія провела випробування прототипу космічного корабля Starship - Starhopper. Апарат вертикально піднявся в повітря на висоту 150 м і плавно сів після польоту менше однієї хвилини.

25 липня на майданчику для випробувань космічного корабля Starship сталася пожежа. Площадка, на якій проходять випробування прототипів корабля, знаходиться в місті Коко (штат Флорида).

За словами представника SpaceX, під час пожежі ніхто не постраждав, проте збиток, нанесений обладнанню, оцінюється в 50-100 тис. доларів. Можливою причиною загоряння є несправності електрообладнання. Корабель Starship повинен використовуватися як верхній щабель надважкої ракети-носія, яку SpaceX розробляє для польотів на Марс.