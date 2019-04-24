ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

NASA повідомило про перший запис звуку землетрусу на Марсі

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 10:00
NASA повідомило про перший запис звуку землетрусу на Марсі
Фото: сейсмометр SEIS (nasa.gov)

Землетрус було зафіксовано 6 квітня

Апарат NASA, яким озброєний марсіанський посадковий модуль InSight, вперше виміряв і зареєстрував ймовірний землетрус на Марсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Слабкий сейсмічний сигнал, виявлений приладом "Сейсмічний експеримент для внутрішньої конструкції" (SEIS), був зафіксований 6 квітня, у 128-й день Марса, який ще називають "сіль".

"Це перше зареєстроване тремтіння, яке, здається, прийшло зсередини планети, а не викликане силами над поверхнею, такими як вітер. Вчені все ще вивчають дані, щоб визначити точну причину сигналу", - повідомили в NASA.

На записі можна почути три різних типи звуків: шум вітру, саму сейсмічну подію і звук від маніпулятора InSight з фотокамерою. Аудіо прискорено в 60 разів, тому що такі вібрації кори Марса не чутні людському вуху.

Датчик був розміщений на Марсі після посадки InSight восени 2018 року. Раніше подібних приладів на інших планетах не встановлювали.

Раніше NASA провело перші льотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.

РБК-Україна писало, що адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року.

NASA відклало запуск космічного корабля Dragon У США запустили частково створену в Україні ракету з вантажем для МКС
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України NASAМарс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся