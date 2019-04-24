NASA повідомило про перший запис звуку землетрусу на Марсі

Фото: сейсмометр SEIS (nasa.gov)

Землетрус було зафіксовано 6 квітня

Апарат NASA, яким озброєний марсіанський посадковий модуль InSight, вперше виміряв і зареєстрував ймовірний землетрус на Марсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт NASA.

Слабкий сейсмічний сигнал, виявлений приладом "Сейсмічний експеримент для внутрішньої конструкції" (SEIS), був зафіксований 6 квітня, у 128-й день Марса, який ще називають "сіль".

"Це перше зареєстроване тремтіння, яке, здається, прийшло зсередини планети, а не викликане силами над поверхнею, такими як вітер. Вчені все ще вивчають дані, щоб визначити точну причину сигналу", - повідомили в NASA.

На записі можна почути три різних типи звуків: шум вітру, саму сейсмічну подію і звук від маніпулятора InSight з фотокамерою. Аудіо прискорено в 60 разів, тому що такі вібрації кори Марса не чутні людському вуху.

Датчик був розміщений на Марсі після посадки InSight восени 2018 року. Раніше подібних приладів на інших планетах не встановлювали.

Раніше NASA провело перші льотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.

РБК-Україна писало, що адміністратор американського агентства NASA Джим Брайденстайн провів нараду про те, як відомство може повернути людей на Місяць до 2024 року.