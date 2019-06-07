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У NASA випробували "марсіанський вертоліт"

Новини » Телеком & IT    07.06.2019 - 22:38
У NASA випробували "марсіанський вертоліт"
Фото: Марсіанський вертоліт (jpl.nasa.gov)

Вертоліт планують відправити на Марс разом з марсоходом в липні 2020 року

Лабораторія реактивного руху Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провела успішне випробування вертольота, який планують відправити на Марс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Научно-дослідницький центр американського відомства.

"Летючий проект Марсіанського вертольота NASA успішно пройшов кілька тестів", - йдеться в прес-релізі.

Як повідомили у Науково-дослідницького центру, вертоліт планують відправити на Марс разом з марсоходом в липні наступного року. А на самому Марсі його прибуття очікують 18 лютого 2021 року.

Відзначається, що сам вертоліт важить близько двох кілограмів.

Незважаючи на те що в нього не вбудували ніякі наукові інструменти, на ньому все ж встановлена камера, завдяки якій він зможе робити високоякісні кольорові знімки на Марсі і передавати їх на Землю.

У Центрі також нагадали, що це марсіанський вертоліт вже проходив випробування в січні поточного року. Тоді тести проходили в середовищі, дуже схоже на середу планети Марс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня американське космічне агентство NASA здійснило запуск ракети-носія Falcon 9 з космічним кораблем Dragon компанії SpaceX. Зазначається, що наразі космічний вантажний корабель Dragon прямує до Міжнародної космічної станції (МКС).

Крім того, у Сполучених Штатах успішно пройшов тестовий запуск багаторазової ракети New Shepard для суборбітальних польотів компанії Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса. Як зазначає видання, це 11-й випробувальний політ New Shepard.

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