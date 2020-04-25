Шквальний вітер та сильні зливи: синоптики розповіли, які регіони постраждають

Погода в Україні 26 квітня буде теплою і дощовою. За даними синоптиків, сильні дощі очікуються на сході України. При цьому опади у цілому очікуються на всій Лівобережній Україні, в деяких центральних та південних областях. В інших регіонах очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Середня температура повітря в Україні в неділю становитиме +14... +17 градусів тепла.

Згідно з оновленим прогнозом Укргідрометцентра, на сході, півдні, в деяких центральних та північних областях України очікуються опади у вигляді дощу. При цьому погода в неділю порадує українців теплом: в західних і центральних областях очікується від +13 до +16 градусів протягом дня. На сході та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +16... +19 градусів. Найхолодніше 26 квітня буде в Сумській області, де термометри покажуть +12... +14 градусів.

У нічний час заморозків не очікується. Синоптики говорять про зниження температури до +4... +8 градусів по всій країні.

Погода в Україні 26 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптики попередили українців про сильні пориви вітру 26 квітня.

"Протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий)", - йдеться в метеорологічному попередження синоптиків Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що раніше синоптики налякали прогнозом погоди в Україні на літо.