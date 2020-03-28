Літо буде жахливим: синоптики налякали прогнозом погоди в Україні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні влітку може стати справжнім випробуванням для жителів

Погода в Україні буде аномальною протягом усього 2020 року і синоптики зробили прогнози про те, що чекає українців влітку. За попередніми прогнозами, літо в Україні буде сухим і спекотним. І це може призвести до проблем з урожаєм.

Як розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, в Україні катастрофічно підіймається температура не тільки влітку, але й взимку.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси", - зазначив синоптик і попередив українців, що варто забути про холодні та сніжні зими, а до жаркого і до сухого та спекотного літа – варто звикати.

Як зазначив народний синоптик Назарій Данилюк, літо в Україні почнеться рано, ще в травні та воно буде зіпсоване періодичними природними катаклізмами.

У червні українців чекають сильні дощі та штормовий вітер, які зменшать обороти тільки в другій половині місяця. Липень також почнеться зі злив і різких перепадів температур, а середина місяця буде сухою і дуже спекотною у всіх областях країни.

Кінець літа буде нестабільним, в серпні очікуються сильні перепади температур, можливі урагани та затяжні дощі. І похолодання почнеться вже в другій половині місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали тривожний прогноз погоди в Україні на весну.