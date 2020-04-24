Грози, дощі та похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди на вихідних

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Завтра у центральних, східних та північних областях будуть грози

Погода в Україні 25-26 квітня різко погіршиться, будуть грози та дощі, температура повітря коливатиметься від +10 до +20. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 25 квітня

У західних областях дощі, вдень буде +12+17, а вночі +7+9. Зокрема, у Закарпатській області буде гроза та дощ. Така ж сама погода в північних та центральних областях, там температура повітря вдень складе +16+19, а вночі +7+10. У Кропивницькій, Запорізькій, Дніпровській та східних областях без опадів, вдень буде +16+20, а вночі +6+9. На півдні країни теж тепло, вдень буде +17+20, а вночі +6+9. У столиці у суботу очікується гроза та дощ, вдень +16+18, а вночі +8+10.

Прогноз на 26 квітня

На заході країни дощі будуть і на другий вихідний день, вдень очікується +12+14, а вночі +3+5. Тільки у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Житомирській областях буде хмарно і без опадів. На сході країни, крім дощів, буде ще й гроза, вдень очікується +10+18, а вночі +6+9. У всіх інших областях дощі, але без грози. У центрі країни вдень буде +10+14, а вночі +7+9. На півдні країни очікується вдень +12+15, а вночі +6+9. У Києві у неділю дощу не буде, мінлива хмарність, вдень +12+14, а вночі +6+8.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні на вихідних почне псуватися і синоптики прогнозують різке зниження температури повітря. Частина областей в суботу накриє грозами та зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.

Додамо, що сьогодні в Україні тепло та без опадів, тільки трішки посилений вітер.