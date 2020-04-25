Шквалы и сильные ливни: синоптики рассказали, какие регионы пострадают

Погода в Украине 26 апреля будет теплой и дождливой. По данным синоптиков, сильные дожди ожидаются на востоке Украины. При этом осадки в целом ожидаются на всей Левобережной Украине, в некоторых центральных и южных областях. В остальных регионах ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Средняя температура воздуха в Украине в воскресенье составит +14… +17 градусов тепла.

Согласно обновленному прогнозу Укргидрометентра, на востоке, юге, в некоторых центральных и северных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя. При этом погода в воскресенье порадует украинцев теплом: в западных и центральных областях ожидается от +13 до +16 градусов в течение дня. На востоке и юге страны столбики термометров поднимутся до +16… +19 градусов. Холоднее всего 26 апреля будет в Сумской области, где термометры покажут +12… +14 градусов.

В ночное время заморозков не ожидается. Синоптики говорят о снижении температуры до +4… +8 градусов по всей стране.

Погода в Украине 26 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра 26 апреля.

"На протяжении суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)", - говорится в метеорологическом предупреждении синоптиков Укргидрометцентра.

Напомним, что ранее синоптики напугали прогнозом погоды в Украине на лето.