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Синоптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посуха

STYLERЖиття    22.04.2020 - 19:51
Синоптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посуха
Погода в Україні у травні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у травні буде сухою і досить спекотною

Погода в Україні у травні цього року буде дуже посушливою. Синоптики різко змінили прогноз на останній місяць весни, і судячи з нових таблиць погоди, дощі в країні закінчаться разом з квітнем. Про це свідчать дані синоптиків Gismeteo.

Так, у перші двадцять днів травня буде буквально два - максимум чотири дні з дощами. Погода буде переважно сонячна, малохмарна з високими значеннями на термометрі.

Судячи з таблиць погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси та Харкова, травень розпочнеться з істотного потепління до +22+23 градусів, але в деяких областях 1 травня можливий дощ. Далі опади ймовірні 5 травня, і потім аж після 17 числа.

Температура переважно буде високою - від +18 до +26 градусів, але ймовірні і кілька днів похолодання до +13. Вночі переважно тепло - близько +10 градусів.

При цьому в травні буде досить багато безхмарних днів з високими температурними показниками, що після безсніжної зими й скупих на дощі перших місяців весни може відчутно висушити землю.

Синоптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посухаСиноптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посухаСиноптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посухаСиноптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посуха

Погода в Україні на місяць (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Accuweather у прогнозі на місяць (для Києва) також показують мізерну кількість опадів, високу температуру і багато безхмарних днів в першій половині травня.

Синоптики різко змінили прогноз на травень в Україні: настане посуха

Погода в Києві у травні (фото: accuweather.com)

Раніше ми писали, що народний синоптик дав не дуже втішний прогноз на літо в Україні. Воно буде з грозами, градом і сильною спекою.

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