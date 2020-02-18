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У школах і садочках діти будуть харчуватися безкоштовно: кого це торкнеться

STYLERЖиття    18.02.2020 - 15:05
У школах і садочках діти будуть харчуватися безкоштовно: кого це торкнеться
Харчування в школах і садочках стане безкоштовним для деяких категорій (фото: УНІАН)

Деякі діти зможуть абсолютно безкоштовно харчуватися в навчальних закладах України

Харчування в школах і дитячих садах стане безкоштовним для дітей внутрішньо переміщених осіб. На порталі Верховної Ради з'явився текст спеціально прийнятого для цього закону за підписом президента України.

Так, під дію нового законопроєкту потрапили діти переселенців, які відвідують навчальні заклади на підконтрольній території Україні.

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Причому таке нововведення торкнеться абсолютно всіх навчальних закладів, незалежно від форми власності.

Під дію даного законодавчого акта потрапляють діти вимушено переміщених осіб, які ходять в:

  • дошкільні установи,
  • школи,
  • професійно-технічні училища,
  • виші.

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Крім того, діти грудного віку та діти другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з сімей переселенців, а також ті хто має статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, будуть забезпечуватися дитячим харчуванням коштом держави.

Раніше ми писали, що в Україні у 2020 році перестануть приймати дітей в дитячі будинки, а до 2023 ці установи хочуть перетворити в паліативно-реабілітаційні центри.

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