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Нотаріуси будуть одружувати і розлучати українців: кого це не торкнеться

STYLERЖиття    12.02.2020 - 09:52
Нотаріуси будуть одружувати і розлучати українців: кого це не торкнеться
Реєстрація шлюбу у нотаріуса (колаж: РБК-Україна)

Зареєструвати і розірвати шлюб у нотаріуса зможуть не всі охочі

Реєстрацію шлюбів та розлучень в Україні незабаром зможуть проводити нотаріуси, як приватні так і державні. З чим пов'язано таке нововведення, і хто не зможе оформити/розірвати узи через нотаріальну контору - в матеріалі Styler.

Так, Верховна Рада вже прийняла за основу законопроєкт №1220 "Про внесення змін до закону "Про нотаріат", одним із завдань якого є - розширити повноваження нотаріусів в Україні.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, Україна буде поступово переходити до системи електронного нотаріату. Реєстратори в майбутньому зможуть засвідчувати електронні документи, пише "Сегодня".

Що стосується реєстрації шлюбів та розлучень, то таку процедуру нотаріуси зможуть проводити, якщо немає "особливих випадків".

Наприклад, розводити нотаріуси зможуть тих партнерів, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких спорів, що потребують втручання судової системи.

"Дуже сподіваємося, що Рада його (законопроєкт. - Ред.) зможе прийняти протягом декількох місяців. В такому разі, до кінця року ми зможемо мати працюючу систему електронного нотаріату", - висловив сподівання Малюська.

Крім того, чиновник анонсував плани щодо реформи утримання в СІЗО. Так, людям, які знаходяться в СІЗО зможуть узаконити доступ до гаджетам.

"Дати доступ до планшетів і онлайн-дзвінків за певну плату. По суті вони і так є, але зараз доступ - через хабарі", - уточнив міністр.

Рада прийняла за основу зміни до закону "Про нотаріат" Мін'юст анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення
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