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Президент підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Новини » Політика     18.02.2020 - 11:09
Президент підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави у вівторок підписав відповідний законопроект №0930

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Президент підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.

Також, відповідно до закону, харчування за рахунок держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Нагадаємо, 16 січня нардепи прийняли в другому читанні законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, за нього проголосували 355 нардепів.

Так, у кінці травня 2017 року Верховна рада VIII восьмого скликання прийняла за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб". Тоді документ підтримали 226 народних депутатів.

Крім того, в лютому 2017 року міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що принцип, за яким забезпечується харчування дітей у навчальних закладах за державний рахунок, буде змінений.

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