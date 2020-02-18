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В Україні зникнуть дитячі будинки: усі подробиці

STYLERЖиття    18.02.2020 - 09:17
В Україні зникнуть дитячі будинки: усі подробиці
В Україні зникнуть дитячі будинки (фото: freepik.com)

В Україні скоро перестануть існувати дитячі будинки

У дитячі будинки в Україні перестануть влаштовувати дітей вже в нинішньому 2020 році. Замість цього їх будуть направляти в патронатну чи прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Таку заяву 17 лютого зробив Олег Коваль, заступник міністра соціальної політики України.

А до 2023 році на місці організацій будуть створені паліативно-реабілітаційні центри, які зможуть надавати допомогу абсолютно всім дітям, незалежно від їхнього статусу і віку.

Крім того, з 2020 року буде здійснюватися більше заходів на збереження можливості дітей жити з рідними батьками, сім'ям будуть допомагати в складних життєвих обставинах.

"У винятковому випадку діти будуть спрямовані в патронатну чи прийомну сім'ю або сімейний будинок дитини", - заявив Коваль.

При цьому чиновник додав, що влаштування в існуючі дитячі будинки буде здійснюватися на платній основі, а паліативно-реабілітаційні центри, які працюють в Україні, стануть займатися не тільки з дітьми з особливими потребами, але і з усіма дітьми у прийомних сім'ях.

Зі свого боку уповноважений дитячий омбудсмен Микола Кулеба підкреслив, що Україна прагне до світової стратегії, яка передбачає до 2026 року перехід на виховання дитини в сімейному чи наближеної до сімейному середовищі.

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