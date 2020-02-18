В школах и садиках дети будут питаться бесплатно: кого это коснется

Некоторые дети смогут абсолютно бесплатно питаться в учебных заведениях Украины
Питание в школах и детских садах станет бесплатным для детей внутренне перемещенных лиц. На портале Верховной Рады появился текст специально принятого для этого закона с подписью президента Украины.
Так, под действие нового законопроекта попали дети переселенцев, которые посещают учебные заведения на подконтрольной Украине территории.
Нотариусы будут женить и разводить украинцев: кого это не коснется
Причем такое нововведение коснется абсолютно всех учебных заведений, независимо от формы собственности.
Под действие данного законодательного акта попадают дети вынужденно перемещенных лиц, которые ходят в:
Названы самые вредные каши: лишний вес и боль в суставах
Кроме того, дети грудного возраста и дети второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, дети из семей переселенцев, а также имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, будут обеспечиваться детским питанием за счет государства.
Ранее мы писали, что в Украине в 2020 году перестанут принимать детей в детские дома, а к 2023 эти учреждения хотят превратить в паллиативно-реабилитационные центры.