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В школах и садиках дети будут питаться бесплатно: кого это коснется

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 15:05
В школах и садиках дети будут питаться бесплатно: кого это коснется
Питание в школах и садиках станет бесплатным для некоторых категорий (фото: УНИАН)

Некоторые дети смогут абсолютно бесплатно питаться в учебных заведениях Украины

Питание в школах и детских садах станет бесплатным для детей внутренне перемещенных лиц. На портале Верховной Рады появился текст специально принятого для этого закона с подписью президента Украины.

Так, под действие нового законопроекта попали дети переселенцев, которые посещают учебные заведения на подконтрольной Украине территории.

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Причем такое нововведение коснется абсолютно всех учебных заведений, независимо от формы собственности.

Под действие данного законодательного акта попадают дети вынужденно перемещенных лиц, которые ходят в:

  • дошкольные учреждения,
  • школу,
  • профессионально-технические училища,
  • вузы.

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Кроме того, дети грудного возраста и дети второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, дети из семей переселенцев, а также имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, будут обеспечиваться детским питанием за счет государства.

Ранее мы писали, что в Украине в 2020 году перестанут принимать детей в детские дома, а к 2023 эти учреждения хотят превратить в паллиативно-реабилитационные центры.

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