"Жаль этого добряка". Wellboy поставил на место Потапа, который забыл его имя

Украинский певец Антон Вельбой, более известный как Wellboy, с опозданием высказался относительно скандального интервью рэпера Потапа российскому журналисту Юрию Дудю. Артиста возмутило то, что продюсер-беглец не смог вспомнить его имя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Во время беседы с Юрием Дудем об экс-продюсере Вельбоя Бардаша, который сбежал в РФ, Потап не смог вспомнить, кто является исполнителем популярных хитов "Вишни" и "Гуси". Российский блогер помог ему, подсказав, что это Wellboy.

"Он очень неплохо начал. Это Бардаш. Сам Wellboy, но и Бардаш", - сказал рэпер. Wellboy осудил Потапа за интервью Дудю (скриншот)

Wellboy вспомнил о своей встрече с Потапом в Мадриде и отметил, что тогда рэпер помнил, как зовут коллегу.

"Вызываю вас на бой. Сидит. Эх, дядя Леха. Этот фрагмент интервью мне сбросили подписчики. Я посмотрел его до своего упоминания и выключил, чердан кипит. Потап, он и в Африке Потап. Я с ним пересекался в Мадриде, и тогда он помнил, как меня зовут, а сейчас даже жалко этого добряка. Помните, что у нас в 100 раз больше "elefante", потому что мы здесь. Мы на базе и наша молодежь качает, а всем дедам дулю с маком", - написал артист. Wellboy осудил Потапа за интервью Дудю (скриншот)

Напомним, что 12 января 2025 года в Киеве избили Антона Вельбоя. Об этом он сам рассказал в соцсетях, опубликовав видео, на котором были видны следы побоев на его лице.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что артист якобы находится в психиатрической больнице. Медиа ссылались на слова украинского блогера Богдана Беспалова, который утверждал, что Wellboy проходит лечение в психиатрической клинике.

По словам обозревателя украинского шоу-бизнеса, "лейбл артиста принял трудное решение и уговорил Антона пройти лечение, в том числе от зависимости запрещенных веществ".

Однако ни команда Wellboy, ни сам артист официально не комментировали состояние здоровья.

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