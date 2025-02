Потап сделал прогноз на победителя "Евровидения-2025": его фаворит имеет связи с РФ

Так, Потап считает, что победителем "Евровидения-2025" станет представитель Эстонии Tommy Cash.

У него есть российские корни, он записывал песни с российскими исполнителями, гастролировал РФ и, по неподтвержденной информации, посещал Крым в 2021 году.

Несмотря на это, Потап убежден, что именно эстонец выиграет с песней "Espresso Macchiato".

По его словам, он знаком с этим артистом с самого начала его карьеры и считает его "потрясающим, фантастическим, очень талантливым человеком".

"Знакомы с TOMMY CASH, причем с самого начала. Он потрясающий, фантастический, очень талантливый человек. Я считаю, что он сделал сейчас сумасшедший прорыв. Это супер креативный парень, и в его команде работают наши друзья, которым я написал после его выступления на Eesti laul (эстонский нацотбор - прим. ред.), что это фантастическая песня. Весь номер, идея, весь арт, связанный с песней, которую сделал TOMMY CASH, это, конечно, фантастика. Я буду голосовать за нее! Я даже больше скажу, ставлю сто долларов на то, что эта песня выиграет "Евровидение", - высказался скандальный продюсер.

Tommy Cash и связи с РФ

В 2015 году Tommy Cash (настоящее имя - Томас Таммеметс) записал совместную песню с российской группой Little Big под названием "Give Me Your Money". Впоследствии он принял участие в комедийном интернет-сериале "American Russians", где сыграл вместе с Ильей Прусикиным.

В 2018 году он выпустил альбом ¥€$, с которым выступал в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Что касается настоящего, его выступление на эстонском нацотборе на "Евровидение" было поставлено российским режиссером Алиной Пязок, которая ранее работала над номером для Little Big в 2020 году.

При этом группа осудила войну и покинула Россию в 2022 году, но Tommy Cash после начала полномасштабного вторжения не выразил четкой позиции. TommyCash(фото: instagram.com/tommycashworld)

В 2022 году он отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, объяснив свое решение трудностями с "принятием теперешних военных действий".

"Я должен поделиться с вами непростым решением. Мне придется отменить мои концерты в Киеве, Москве и Питере. Принять теперешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор... Это крайне печальная ситуация, и я очень надеюсь, что вскоре смогу вернуться в эти прекрасные страны, чтобы исполнять там новую музыку", - говорил артист.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базеле, ведь в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней "The Code". Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.

