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На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

Понедельник 13 января 2025 12:25
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На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Иванна Пашкевич

На известного украинского певца Антона Вельбоя, который выступает под псевдонимом Wellboy, совершили нападение. Артисту пришлось обращаться к врачам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Вельбой поделился серией фото в stories, на одном из которых заметно серьезные повреждения на голове.

Из-за полученных травм певец был вынужден обратиться к медикам.

По информации из сети, инцидент произошел ночью 13 января. Согласно справке из больницы, которую опубликовал Wellboy, он обратился за помощью около 02:00. Медики диагностировали ушибы мягких тканей.

На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

Wellboy избили (скриншот)

Артист пока не раскрыл деталей нападения, однако сообщил, что нападавшие были одеты в милитарную форму.

"За девушек нужно бороться", - подписал один из кадров певец.

На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

Wellboy избили (скриншот)

Wellboy также поделился снимками, на которых зафиксирован визит полиции после инцидента.

Знаменитость обещает поделиться более детальной информацией о событиях позже.

На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

Wellboy побили (фото: instagram.com/a.wellboy)

К слову, ранее Терен честно ответил, что между ним и Инной после публичного скандала.

Также актриса из "Тени забытых предков" оскандалилась из-за языка.

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