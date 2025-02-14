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Позитив впервые отреагировал на скандальное интервью Потапа россиянину Дудю

Пятница 14 февраля 2025 15:32
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Позитив впервые отреагировал на скандальное интервью Потапа россиянину Дудю Позитив (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Позитив впервые высказался по поводу скандального интервью, которое его бывший наставник и продюсер Потап дал российскому журналисту Юрию Дудю.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнителя Натальи Тур.

Так, артист признался, что испытывает смешанные чувства после просмотра интервью рэпера Дудю.

"Все, что он говорит там - все могут реагировать по-разному. Я по-своему... Смешанные чувства. Все, что я могу сказать", - отметил Позитив. Позитив впервые отреагировал на скандальное интервью Потапа россиянину ДудюПозитив (фото: instagram.com/positiff)

Он также сказал, повлияет ли, по его мнению, волна критики на карьеру Насти Каменских в Украине.

"Я думаю, что у каждого артиста есть своя цель, своя мечта, к которой им надо идти. И я знаю точно, что Настя, что Леша - они знают, куда они идут, они знают, что они делают. Посмотрим", - добавил певец.

А вот заявление Потапа о том, что они с бывшим солистом "Время и Стекло" до сих пор поддерживают дружеские отношения и даже встречались в Киеве уже во время полномасштабной войны, Завгородний комментировать не стал.

Напомним, что разговор Алексея Потапенко с российским журналистом Юрием Дудем, который наделал шума в сети, стал его первым большим интервью с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Видео, которое опубликовано на канале Дудя, длится более трех часов. Во время беседы Потап говорил на русском языке.

В своем интервью рэпер затронул темы жизни за границей, благотворительной деятельности, состояния здоровья, а также высказался относительно критики в свой адрес.

К слову, ранее Анатолич поймал на лжи Потапа.

Также мы писали, как отреагировали звезды на "зашкварные" заявления беглого певца.

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