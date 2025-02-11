"Леха не в контексте". Анатолич поймал на лжи Потапа, который дал интервью Дудю

Шоумен Анатолий Анатолич жестко раскритиковал рэпера Потапа за его интервью российскому журналисту Юрию Дудю, и поймал певца-беглеца на лжи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал ведущего.

Анатолич выразил свое возмущение относительно интервью Потапа, указав, что рэпер не предоставляет четких и конкретных ответов на вопросы.

Шоумен отметил, что если исполнитель уже согласился на интервью с российским журналистом, то должен был бы использовать этот шанс, чтобы донести до российской аудитории важную правду - об агрессии России против Украины и ее ответственности за войну. Однако, по словам Анатолича, Потап этого не сделал.

"Мне не понравилось несколько фундаментальных вещей. Потап немного п*зд*ть относительно ТрО и своих выездов. Он продолжает говорить абстрактные вещи, ничем не подтвержденные. Мне это не нравится", - сказал ведущий. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Если ты уже соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-то, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны - тоже не нравится. Правды них*ра не услышал", - добавил он.

Анатолий Анатолич уверен, что Потап соврал во многих моментах. В частности, он не уточняет, каким образом во время войны ему удается выезжать из Украины, ограничиваясь лишь заявлением о наличии разрешения.

Кроме того, ведущий сомневается в правдивости слов Потапа о патрулировании улиц в составе ТрО. Анатолич раскритиковал Потапа (скриншот)

Анатолич также обратил внимание на то, что рэпер выступал в России после аннексии Крыма, утверждая, что артисты якобы не осознавали, что произошло.

Он подчеркнул, что в Украине все было понятно, и власти четко заявляли об аннексии.

"К сожалению, Леха, мягко говоря, не в контексте. И невозможно быть в контексте, когда ты не живешь здесь. И еще у меня вопрос, ну неужели нельзя было нормально подготовиться к вопросам. О выезде за границу, о штанах и о том, что мы "не понимали", что Крым аннексировали и прочее. Ну, может, врать россиянину - это ок, за это не осуждаю, но это и здесь посмотрят. А зачем нам врать?", - поинтересовался шоумен.

Напомним, интервью Потапа с Дудем стало первым после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ранее рэпер отказывался давать интервью украинским журналистам, о чем заявила Рамина.

В беседе с россиянином рэпер сообщил, что выезжает из Украины на законных основаниях, а также объяснил, почему в мае 2014 года снял штаны на концерте в Москве перед россиянами.

Певец отметил, что в тот момент украинская власть не давала четких комментариев относительно событий в Крыму, и хотя ситуация была непонятной, было очевидно, что что-то происходит.